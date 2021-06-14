Ситуация в Донбассе и членство в НАТО: Зеленский поговорил по телефону с Джонсоном

Президент поблагодарил за поддержку суверенитета и целостности Украины.
Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Разговор состоялся после саммита "Большой семерки" и перед саммитом НАТО, который начинается 14 июня. В частности, именно вопросам евроатлантической интеграции Украины была посвящена беседа политиков. "Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями", — подчеркнул украинский лидер.
Президент поблагодарил за поддержку суверенитета и целостности Украины, которые были закреплены в итоговом коммюнике саммита G7. Зеленский также отметил, что полного отвода войск РФ от украинской границы не произошло, а потому уровень военной угрозы для страны до сих пор остается.
Глава государства также не забыл и российском газопроводе "Северный поток — 2". Этот проект он назвал вызовом для Украины в сфере безопасности, а потому его введения в действие недопустимо.
Владимир Зеленский подтвердил приглашение Борису Джонсону посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30 годовщины независимости Украины.
Напомним, 7 июня Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Глава Белого дома сообщил, о чем говорить на встрече с Владимиром Путиным в Женеве. Байден пригласил президента Украины в Белый дом.