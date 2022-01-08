Ситуация в Казахстане и заявления Блинкена об Украине: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В столице Казахстана Нур-Султани въезд в сторону Аккорды перекрыт грузовиками и военными. Читать дальше –>
- Вашингтон намерен говорить об агрессии России против Украины на ближайших переговорах с участием Москвы. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Читать дальше –>
- В России считают, что стремление НАТО расшириться на восток не соответствует стремлению к обеспечению европейской безопасности. Читать дальше –>
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не следует смешивать ситуацию в Украине и Казахстане. Читать дальше –>
- Администрация США подготовила дополнительный пакет военной помощи Украине и обсуждает с союзниками по НАТО вопросы поставки Киеву переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК — ред.) "Стингер". Читать дальше –>