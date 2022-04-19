Ситуация в Мариуполе все усложнила: Подоляк не прогнозирует, когда будут следующие переговоры с Россией

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не берется прогнозировать, когда состоится следующий раунд прямых переговоров с Россией по поводу войны.
Все потому, что РФ сделала серьезную ставку на второй этап войны против Украины, заявил Подоляк.
Об этом сообщает Reuters.
Советник главы ОП отметил, что ситуация в Мариуполе сделала переговорный процесс с Россией "еще сложнее". Поэтому сейчас сложно говорить, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры с РФ, сказал Подоляк.
Он также выразил убеждение, что Россия сделала серьезную ставку на второй этап своей "спецоперации", стремясь укрепить позиции на переговорах путем наступления на востоке Украины.
Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время продолжаются переговоры, чтобы помочь украинским защитникам Мариуполя, однако россияне требуют от них сдаться. В то же время Зеленский подчеркнул, что уничтожение защитников города поставит точку на переговорах с Россией.
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