Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ситуация в Сирии и новая помощь от США: главные новости ночи 8 декабря 2024 года

Ситуация в Сирии и новая помощь от США: главные новости ночи 8 декабря 2024 года

Режим Асада терпит крах

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Пентагон предоставил Украине пакет на $988 миллионов с ракетами для HIMARS и беспилотниками Читать далее –>
  • В России снова горячо: в Курске и Курчатове прогремели взрывы Читать далее –>
  • Сирийские повстанцы заявили, что Хомс полностью уволен — CNN Читать далее –>
  • В Ростовской области РФ прогремели взрывы Читать далее –>
  • Самолет, на котором, вероятно, находился Асад, исчез с радаров — мониторинговые каналы Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Очередной «жест доброй воли»: в Сирии силы Асада и россияне вышли из захваченной Хамы

Очередной «жест доброй воли»: в Сирии силы Асада и россияне вышли из захваченной Хамы

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация