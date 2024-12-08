Ситуация в Сирии и новая помощь от США: главные новости ночи 8 декабря 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Пентагон предоставил Украине пакет на $988 миллионов с ракетами для HIMARS и беспилотниками Читать далее –>
- В России снова горячо: в Курске и Курчатове прогремели взрывы Читать далее –>
- Сирийские повстанцы заявили, что Хомс полностью уволен — CNN Читать далее –>
- В Ростовской области РФ прогремели взрывы Читать далее –>
- Самолет, на котором, вероятно, находился Асад, исчез с радаров — мониторинговые каналы Читать далее –>
Читайте также:
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.