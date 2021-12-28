В США назвали дату переговоров с Россией по Украине

В Москве отмечают, что финальных договоренностей по поводу встреч не имеют.

Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация 10 января 2022 года проведут переговоры о контроле над вооружениями и ситуации в Украине.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Белый дом.

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"Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с Россией", – заявил агентству представитель американского Совета национальной безопасности.

Кроме того, ожидается, что 12 января состоится заседание Совета Россия – НАТО. На следующий день, 11 января — переговоры представителей России и ОБСЕ.

О переговорах Кремля и Белого дома сообщил "Голосу Америки" чиновник Совета по национальной безопасности США: "Когда мы сядем к переговорам, Россия может выложить на стол свои беспокойства, и мы также выложим на стол свои беспокойства по поводу деятельности России. Мы будем придержи". Будут сферы, где мы сможем достичь прогресса, и сферы, в которых у нас будут разногласия. Вот в чем заключается дипломатия".

В свою очередь, в Москве подчеркивают: окончательные договоренности по всем аспектам возможных переговоров с США и НАТО пока не достигнуты. Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что финальных договоренностей по датам — 10 и 12 января, нет пишет РБК.Россия. По его словам, на встречах должны обсуждаться российские проекты соглашений, а не абстракции, о которых говорит Вашингтон.

Напомним, руководитель российской делегации по военной безопасности Константин Гаврилов заявлял, что Российская Федерация не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Украине и Грузии.

Дальнейшее расширение НАТО Россия будет рассматривать как пересечение "красных линий", отметил глава российского МИД Сергей Лавров.

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