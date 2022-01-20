Ситуация вокруг Украины может легко выйти из-под контроля: Байден напомнил РФ о близости ядерной войны

Ситуация вокруг Украины может легко выйти из-под контроля: Байден напомнил РФ о близости ядерной войны

Подобное может произойти случайно вопреки планам сторон.

Президент США Джо Байден призвал Россию не забывать о близости полномасштабной ядерной войны в случае эскалации конфликта с Западом.

Об этом он заявил во время брифинга, - пишет "Интефакс".

Из-за того, что непонятно, что Россия может предпринять, нужно быть крайне осторожными в дальнейших действиях.

Байден также заявил об обеспокоенности тем, что ситуация вокруг Украины может легко выйти из-под контроля, при этом напомнив руководству РФ, что оно не в том положении, чтобы доминировать в мире.

"Я обеспокоен тем, что ситуация (вокруг Украины - ред.) может очень легко выйти из-под контроля", - сказал Байден.

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Он пояснил, что подобное может произойти случайно, мол, вопреки планам сторон.

"Я надеюсь, что Владимир Путин понимает, что он находится не в самом хорошем положении для того, чтобы доминировать в мире", - резюмировал Байден.

Ранне в МИД России заявили о намерении сдерживать расширение НАТО и намекнули на риск применения ядерного оружия. В Москве пообещали применить политику контрсдерживания по отношению к Альянсу.

Хотя лидеры Китая, России, США, Франции и Соединенного Королевства Британии и Северной Ирландии объявили своей первоочередной ответственностью недопущение войны между странами, обладающими ядерным оружием. Лидеры призвали к снижению стратегических рисков, чтобы справиться с гонкой вооружений.

Ранее Байден заявил, что вторжение РФ в Украину имело бы наиболее серьезные последствия для мира со времен Второй мировой войны.

Также Украина призвала ООН использовать мандат по обеспечению мира во избежание худшего сценария российской агрессии.

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