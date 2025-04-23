Трамп назвал Зеленского «человеком, у которого нет карт для игры» / © Associated Press

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Президент Дональд Трамп опубликовал резкое заявление в адрес украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

Американский президент подчеркнул, что никто не требует от Украины признать Крым официально российским. Однако он назвал вчерашнее заявление Зеленского о Крыме «вредным для переговоров».

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«Это заявление очень вредное для мирных переговоров с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы и даже не является предметом обсуждения. Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела? В этом регионе также в течение многих лет до «передачи Обамой» располагались основные базы российских подлодок. Именно такие подстрекательские заявления, как у Зеленского, усложняют урегулирование этой войны», — пишет Трамп.

Президент США резко заявил, что Зеленскому «нечем похвастаться». По мнению Трампа, «ситуация для Украины ужасная».

«Он (президент Зеленский — ред.) может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну. У меня нет ничего общего с Россией, но есть много общего с желанием спасти в среднем пять тысяч российских и украинских солдат в неделю, которые гибнут без всякой причины», — написал глава Белого дома.

По его мнению, заявление, сделанное Зеленским, не приведет ни к чему, кроме как к «продолжению убийств».

«Мы очень близки к соглашению, но человек, у которого «нет карт для игры», должен сейчас наконец сделать это», — сказал Трамп, намекая на президента Украины.

Также он добавил, что ждет возможности помочь Украине и России «выйти из этого полного и тотального хаоса», который бы «никогда не начался», будь Трамп президентом.

Напомним, издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Соединенные Штаты на переговорах в Лондоне могут предложить признать Крым российским.

Также в The Washington Post назвали причину, почему были сорваны переговоры в Лондоне относительно мира в Украине.