Ситуация на фронте, переговоры о гарантиях безопасности и встреча с Путиным: что сообщил Зеленский на брифинге

Владимир Зеленский / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в пятницу, 29 августа, рассказал о ситуации на фронте, предстоящих переговорах с партнерами о гарантиях безопасности и возможности встречи с Путиным, а также объяснил целесообразность увеличения возраста до 22 лет для мужчин, которым разрешен выезд за границу.

ТСН.ua собрал главные заявления главы украинского государства.

О ситуации на фронте

Президент Зеленский сообщил, что оккупационная российская армия концентрируется на Покровском направлении, где сосредоточено около 100 тысяч солдат.

«Они готовят в любом случае наступательные действия. Важно, что мы это знаем и контролируем», — подчеркнул глава государства.

По его словам, в Харьковской украинские военные проводят активные действия. В частности, в Купянске.

Зеленский отметил, что на Сумщине украинские защитники вытесняют оккупантов.

В Запорожской области, по словам президента, захватчики «накапливают свои десантные силы и эта группировка у них достаточно большая».

О буферной зоне

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему большая буферная зона не имеет смысла. По его словам, такая «мертвая зона» уже существует.

«Не надо затягивать время, не надо вестись на всякие дополнительные условия от России. Буферная зона существует. Если России хочется иметь большее расстояние от Украины, они могут отойти вглубь временно оккупированных территорий, которые они заняли, и там располагаться», — подчеркнул президент.

По его словам для создания буферной зоны на 20 или 40 километров достаточно отдать приказ не применять дроны на этом расстоянии.

О переговорах с европейскими партнерами

Зеленский сообщил, что на следующей неделе состоится «европейский трек» переговоров о гарантиях безопасности.

«Мы будем организовывать [переговоры] на уровне лидеров, потому что надо ставить некоторые точки относительно гарантий безопасности. Хочется, чтобы мы шли одним путем, понимали друг друга. Поэтому, я думаю, мы будем на разных площадках, будем иметь несколько встреч», — отметил президент.

При этом он уточнил, что в переговорах примут участие представители «вашингтонской группы» и другие европейские лидеры.

О переговорах с США

Владимир Зеленский сообщил о вопросах, которые будут обсуждаться с американской стороной.

«Первый вопрос — это программы. Вопрос номер два: Россия демонстрирует неготовность к дипломатии своими ударами по гражданской инфраструктуре, убивая наших гражданских людей и наших детей», — сказал он.

Кроме того, по словам президента, премьер-министр Юлия Свириденко будет иметь отдельную встречи с бизнесом США — «с потенциальными инвесторами».

О гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины.

Первый блок касается армии — сохранение нынешней численности военных и обеспечение их оружием благодаря украинскому, европейскому и американскому производству.

Второй блок касается НАТО. Речь идет о договоренностях с партнерами на уровне лидеров относительно их готовности поддержать Украину в случае новой агрессии.

Третий блок — это санкции против России и использование замороженных российских активов для восстановления государства.

О встрече с Путиным

Украинский лидер отметил, что Россия одновременно готовится к встрече с Украиной и делает все возможное, чтобы ее не допустить.

«Я думаю, что происходит два параллельных процесса: они думают, каким образом эта встреча [с президентом РФ Владимиром Путиным] возможна, но будут делать все, чтобы это не произошло», — прокомментировал Зеленский.

Ультимативные условия, озвученные спикером кремлевского диктатора Дмитрием Песковым, он назвал «старой историей о денацификации»

«Это похоже на отсрочку, потому что те же условия, но и, на мой взгляд, подготовка их общества, потому что у них радикализированное общество, которое не видит смысла встречи [Зеленского и Путина]», — отметил Зеленский

О выезде 18-22 летних

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятое решение разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 года не будет иметь негативного влияния на обороноспособность страны, а взамен поможет сохранить молодежь для Украины.

«Нам очень нужно, если мы хотим сохранить мальчиков-украинцев в Украине, чтобы прежде всего они заканчивали здесь школу. И чтобы родители их не вывозили, потому что они их начинают вывозить без окончания школы. И это очень плохо, потому что они теряют связь с Украиной», — сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что пока не наблюдается массовых выездов из Украины 18-22-летних ребят.

«Мы верим, что большой процент вернется после войны, но для этого надо работать. Если ребенок не закончит школу в родном государстве и выезжает, то есть он выезжает еще не взрослым человеком, то риски с тем, что он вернется, или не так, риски, что он не вернется, очень высоки. Поэтому и принято соответствующее решение», — подчеркнул он.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не исключает возможности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.Но на этой встрече нужно «финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на уровне экспертов».