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"Ситуация складывается удачно": Стубб опроверг выход США из процесса переговоров
Президент Финляндии заявил, что Вашингтон продолжит играть роль посредника по урегулированию войны в Украине, но теперь есть и другие участники переговоров.
Президент Финляндии Александр Стубб на бизнес-семинаре в Хельсинки в среду, 21 мая, заявил, что Соединенные Штаты не отказались от миротворческих усилий и продолжат принимать участие в переговорах в качестве посредника, чтобы закончить войну между Украиной и Россией.
Об этом пишет финское издание Yle.
«Посредников стало больше. Раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует», — отметил Стубб.
Финский президент добавил, что по его мнению, ситуация складывается удачно, потому что теперь Европа сможет участвовать в обсуждениях условий прекращения огня и возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.
По словам Стубба, следующим этапом будут переговоры на техническом уровне. Возможно они состоятся уже на следующей неделе в Ватикане.
Напомним, не исключено, что Папа Римский Лев XIV предложил провести мирные переговоры между Россией и Украиной в Ватикане. Но пока ни сам Папа, ни представители Ватикана не делали таких публичных заявлений, поэтому перспектива мирных переговоров в Ватикане остается неясной.