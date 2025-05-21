"Ситуация складывается удачно": Стубб опроверг выход США из процесса переговоров

Президент Финляндии Александр Стубб / © Getty Images

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Президент Финляндии Александр Стубб на бизнес-семинаре в Хельсинки в среду, 21 мая, заявил, что Соединенные Штаты не отказались от миротворческих усилий и продолжат принимать участие в переговорах в качестве посредника, чтобы закончить войну между Украиной и Россией.

Об этом пишет финское издание Yle.

«Посредников стало больше. Раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует», — отметил Стубб.

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Финский президент добавил, что по его мнению, ситуация складывается удачно, потому что теперь Европа сможет участвовать в обсуждениях условий прекращения огня и возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.

По словам Стубба, следующим этапом будут переговоры на техническом уровне. Возможно они состоятся уже на следующей неделе в Ватикане.

Напомним, не исключено, что Папа Римский Лев XIV предложил провести мирные переговоры между Россией и Украиной в Ватикане. Но пока ни сам Папа, ни представители Ватикана не делали таких публичных заявлений, поэтому перспектива мирных переговоров в Ватикане остается неясной.