"Ситуация складывается в пользу мира": в Киеве обсудили план Трампа по завершению войны

В Киеве состоялись переговоры между украинским руководством и делегацией США / © Associated Press

Временная поверенная в делах США в Украине Джули С. Дэвис заявила, что по итогам встреч с руководством Украины и министром армии США Дэном Дрисколлом, ситуация по мирному урегулированию войны наконец-то складывается в пользу мира, которого украинцы так долго ждали. По ее словам, все участники переговоров разделяют видение президента США Дональда Трампа о завершении российско-украинской войны.

Об этом она написала в социальной сети X (бывший Twitter) посольства США в Киеве.

Чрезвычайно конструктивные переговоры

Переговоры состоялись с участием министра армии США Дэна Дрисколла и украинского руководства, в частности президента Владимира Зеленского, ранее подтвердившего, что получил проект мирного плана от американской стороны.

Джули С. Дэвис подчеркнула высокий уровень конструктивности этих встреч.

«У нас были чрезвычайно конструктивные переговоры с украинским руководством сегодня — все разделяют видение президента Трампа о завершении этой войны», — заявила дипломат.

Импульс на стороне мира

Поверенная в делах США также выразила оптимистическую оценку текущей дипломатической динамики, отметив, что мирный процесс набирает обороты.

«Импульс, наконец, на стороне мира — мира, которого украинцы так долго ждали», — констатировала Джули С. Дэвис.

Эти заявления подтверждают информацию Офиса президента Украины, ранее сообщившего о готовности Владимира Зеленского обсуждать дипломатические возможности и основные пункты плана с Дональдом Трампом в ближайшие дни.