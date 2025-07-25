Ситуация вокруг НАБУ и САП: Польша дала предупреждение Зеленскому

Радослав Сикорский. / © Associated Press

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Худшим решением украинского президента Владимира Зеленского будет прекращение борьбы с коррупцией.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Мы сказали президенту Зеленскому, что хуже всего, что он может сейчас сделать, это отвлечься от борьбы с коррупцией. Украинцы борются за честное, европейское государство", — заявил он в интервью Polsat.

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Отметим, свое заявление глава польского МИД сделал на фоне внесения в парламент законопроекта о возобновлении независимости САП и НАБУ.

Как сообщалось, ранее Германия и Франция прокомментировали скандальные законы по НАБУ и САП. В заявлении немецкого МИД подчеркнули, что разделяют обеспокоенность послов G7 по поводу расследований в отношении работников НАБУ. Своей дежурной Париж верит, что “ситуацию еще можно спасти”.

Напомним, 22 июля украинский парламент одобрил скандальный законопроект №12414 . Его отдельные пункты которого ликвидируют независимость НАБУ и САП и подчиняют деятельность этих органов генпрокурору Документ поддержало 263 нардепа.

Накануне, 24 июля, Зеленский согласовал текст нового документа по работе НАБУ и САП и внес его в Верховную Раду. Президент называет текст законопроекта "сбалансированным".

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Спикер Руслан Стефанчук говорит, что парламент рассмотрит президентский законопроект №13533 31 июля.

Дата публикации 19:51, 24.07.25 Количество просмотров 25 Обещание нового закона для НАБУ и САП не останавливает митингов!