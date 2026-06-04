Ситуация выходит из-под контроля Путина: военная машина РФ теряет одну из важнейших артерий

Владимир Путин. / © Getty Images

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В последнее время Украина усиливает давление на Крым, накрывая ключевую автомагистраль агрессора России шквалом дронов. В частности, эти действия привели к значительному сокращению запасов топлива на полуострове, где уже на АЗС появляются очереди и вводят лимиты на горючее.

Об этом говорится в анализе Sky News .

Отмечается, что украинские дальнобойные удары почти каждый день поражают нефтяную инфраструктуру, в то время как западные санкции сократили экспорт сырой нефти из страны-агрессора. Так, Кремль оказался под давлением, заставляющим его принять меры относительно стратегически важного полуострова на фоне усиления внутреннего напряжения в России.

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Во многом это связано с огневым контролем Украины над критически важной дорогой Р-280 — так называемой «магистралью Новороссия», соединяющей материковую часть России и Крым.

«В настоящее время инициатива в этом конкретном случае принадлежит Украине. Украинские СМИ очень оптимистично настроены, что это создаст благоприятную почву для возможных переговоров», — высказалась эксперт кафедры оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон.

© Sky News

На минувшей неделе одна украинская бригада беспилотных систем заявила, что трасса Р-280 была фактически заблокирована после атак дронов. В частности, были уничтожены десятки российских грузовиков и заправочных станций. Масштабы потерь заставили российское командование и оккупационные власти ограничить движение тяжелой техники по так называемой «новороссийской» трассе.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине «почти не осталось безопасных дорог для оккупанта».

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Эксперт отмечает, что, вероятно, этого недостаточно, чтобы поставить под угрозу саму оккупацию Крыма. Впрочем, есть одно «но», подчеркнула она.

«Конечно, для Украины важно показать что-то позитивное населению Украины, а также украинским сторонникам», — добавила Марина Мирон.

Напомним, Daily Express сообщало, что Кремль теряет одну из важнейших артерий . Киев взял под «огневой контроль» большие участки ключевого маршрута поставок Кремля — между оккупированными Бердянском, Мелитополем до Джанкоя в Крыму.

В то же время NZZ пишет о том, что украинские дроны «отрезают» Крым . На линии фронта на данный момент определенный застой, потому что ни у одной из сторон нет перспективы прорыва на Донетчине. При этом Киев и Москва ужесточили кампанию воздушных ударов. В частности, целью российских ударов стал Киев.

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