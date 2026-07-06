"Ситуация зашла в тупик": генсек НАТО сделал заявление о войне в Украине

Марк Рютте / © Associated Press

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Российские войска пока не способны на значительное продвижение на фронте, а сама ситуация на поле боя вообще зашла в тупик.

Об этом во время общения с прессой в преддверии саммита Альянса в Анкаре заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По оценке руководителя НАТО, последние несколько месяцев украинские военные демонстрируют лучшие результаты и успешно сдерживают врага на передовой.

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«Вы наносите удар по российской экономике. Вы наносите удар глубоко в тыл России — по энергетической инфраструктуре, по ВПК… И вы способны на передовой предотвратить значительное продвижение россиян. Они больше этого не делают. Сейчас ситуация зашла в более-менее тупик», — отметил Рютте.

Он также добавил, что кремлевский режим несет огромные потери среди личного состава ради минимальных результатов.

«Это ужасная новость для всех российских семей… Путин готов принять то, что до 35 000 его собственных солдат гибнут на поле боя… Но, конечно, с военной точки зрения это важно для Украины. Вы там успешны», — подчеркнул Генсек НАТО.

Марк Рютте отдельно прокомментировал очередную атаку российских войск на Киев, состоявшуюся накануне ночью. Он назвал эти действия агрессора бессильным ответом на успехи Вооруженных сил Украины.

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«Это невыборочное нападение на мирных жителей, на инфраструктурные города в Украине, убийство людей. Но Россия не сможет выиграть эту войну таким образом. Конечно, это ужасно для людей… Но факт заключается в том, что вы, ребята, справляетесь гораздо лучше за последние несколько месяцев, чем три или четыре месяца назад», — подытожил руководитель Альянса.

Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее спикер Кремля Дмитрий Песков озвучил фантазии о «победах» на фронте и заверил, что война будет продолжаться до достижения «определенных целей».

Затем спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков цинично заверил, что РФ открыта к мирным переговорам по войне в Украине.

Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду во время саммита НАТО в Турции.

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