Сиверщина и Галичина: Кулеба предложил перекроить административную карту Украины

Области могут отойти в прошлом? Кулеба предложил новую карту административного раздела Украины / © Владимир Зеленский

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Эксминистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил сменить территориальное устройство государства.

Об этом Кулеба сказал в своем YouTube канале.

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По его мнению, Украине нужно такое территориальное устройство, которое будет соответствовать историческим закономерностям развития Украины. Кулеба призывает отказаться от нынешнего устройства, которое называет «унаследованным от Советского Союза».

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«Например, должна быть Волынь, должна быть Галичина, должно быть Запорожье, должна быть Слобожанщина, Сиверщина и так далее, и тому подобное. Предстоит укрупнение территориальных единиц. Потому что управление упрощается», — подытожил Кулеба.

Карта историко-этнографических регионов Украины. Фото osvitjanyk.dp.ua

Ранее Дмитрий Кулеба объяснил, как Россия изменила целые атаки на грядущую зиму.

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