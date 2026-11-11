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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Сиверщина и Галичина: Кулеба предложил перекроить административную карту Украины

Кулеба предложил отказаться от советского территориального устройства.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Области могут уйти в прошлое? Кулеба предложил новую карту административного раздела Украины

Области могут отойти в прошлом? Кулеба предложил новую карту административного раздела Украины / © Владимир Зеленский

Эксминистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил сменить территориальное устройство государства.

Об этом Кулеба сказал в своем YouTube канале.

По его мнению, Украине нужно такое территориальное устройство, которое будет соответствовать историческим закономерностям развития Украины. Кулеба призывает отказаться от нынешнего устройства, которое называет «унаследованным от Советского Союза».

«Например, должна быть Волынь, должна быть Галичина, должно быть Запорожье, должна быть Слобожанщина, Сиверщина и так далее, и тому подобное. Предстоит укрупнение территориальных единиц. Потому что управление упрощается», — подытожил Кулеба.

Карта историко-этнографических регионов Украины. Фото osvitjanyk.dp.ua

Карта историко-этнографических регионов Украины. Фото osvitjanyk.dp.ua

Ранее Дмитрий Кулеба объяснил, как Россия изменила целые атаки на грядущую зиму.

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