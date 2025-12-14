Сиярто и Сикорский снова "ломают копья" в соцсети через Украину: детали

Новая «твит-война» Сикорского и Сиярто из-за активов РФ и «орден Ленина» для Орбана / © Getty Images

Реклама

Между главой польского МИД Радославом Сикорским и его венгерским коллегой Петером Сиярто снова возник спор в социальной сети X.

В этот раз политики поспорили из-за сообщения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он раскритиковал планы ЕС конфисковать замороженные российские активы.

Орбан 13 декабря написал, что, «минуя Венгрию и насилуя европейское законодательство среди бела дня», в Брюсселе «делают шаги для захвата замороженных российских активов».

Реклама

«Это объявление войны», — заявил венгерский «друг Путина».

«Между тем, они (европейцы — Ред.) требуют от государств-членов дополнительных 135 миллиардов евро для подпитки конфликта. Венгрия не будет участвовать в этой причудливой брюссельской схеме», — говорится в сообщении Орбана.

Сикорский лаконично и с юмором прокомментировал этот пост «Виктор заслужил свой орден Ленина», — написал он.

За своего босса вступился глава МИД Венгрии Петер Сиярто, обвинивший Сикорского в якобы стремлении разжечь войну между ЕС и Россией. «Мы понимаем, что вы действительно хотите войны между Россией и Европой! Мы не позволим втянуть себя в вашу войну», — написал Сиярто.

Реклама

В ответ под постом Сиярто Сикорский написал: «Если Россия снова не вторгнется, такой войны не будет, но мы понимаем, что на этот раз вы будете на ее стороне».

Заметим, что это уже не первая перепалка Сиярто и Сикорского в соцсетях. Ранее они поссорились из-за решения суда в отношении украинца, подозреваемого в подрыве Северного потока.

Также Сикорский жестко высмеял своего венгерского коллегу Петера Сиярто из-за его попытки вступиться за Путина.