Сиярто назвал условия, при которых Венгрия поддержит новый пакет санкций против Москвы

Более того — Будапешт не считает необходимым продлевать санкции.

Венгрия не согласует 12-й пакет санкций против страны-агрессорки России, если ограничения будут касаться газовой, нефтяной и атомной сфер промышленности

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в интервью российскому пропагандистскому агентству.

"Я могу вам сказать точно: если в следующем пакете будет что-то противоречащее нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие. Красная линия для нас, очевидно, касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии и любых других аспектов, которые могут причинить вред нашей государственной экономике", — подчеркнул глава венгерского МИД.

По словам Сиярто, Будапешт не считает необходимым продлевать санкционную политику против России. Мол, это не действенно. Министр отмечает, что "санкционная политика просто не работает".

"Санкции могут ударить по России и могут причинить вред России, но они, бесспорно, наносят большой вред европейской экономике, европейским странам. И если санкционная политика наносит больший вред тем, кто ее вводит, чем тем, против кого она направлена, то в чем смысл ее продолжать?", — заметил Сиярто.

Венгрия, по словам чиновника, не желает вносить в санкционный список тех людей, кто "сделал что-то хорошее" для его страны.

Напомним, издание Politico со ссылкой на знакомого с ходом обсуждений дипломата сообщило, что Венгрия и Словакия заблокировали выделение помощи Украине от Евросоюза. Речь идет о 50 миллиардах евро помощи.

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