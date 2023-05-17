Сиярто обвинил Украину в посягательстве на суверенитет и независимость Венгрии

Он заявил, что любая попытка разрушить нефтепровод "Дружба" является посягательством на независимость и безопасность Венгрии.

Глава Министерства иностранных дел Петер Сиярто обвинил президента Украины в попытке взорвать национальный суверенитетВенгрии.

Соответствующее заявление Сиярто опубликовал на своей странице в Twitter официальный представитель правительства Золтан Ковач.

В частности, Сиярто заявил, что угроза украинского президента Владимира Зеленского взорвать нефтепровод "Дружба" ставит под угрозу не только поставки фанты в Венгрию, но и угрожает национальному суверенитету.

"Угроза Зеленского взорвать нефтепровод "Дружба" не только ставит под угрозу поставки нефти в Венгрию, но и угрожает национальному суверенитету, поэтому любая попытка разрушить его является посягательством на независимость и безопасность Венгрии", – заявил Сийярто.

Скорее всего, слова главы МИД Венгрии основываются на статье издания The Washington Post со ссылкой на секретные документы разведки США. В статье указывалось, что президент Украины Владимир Зеленский в непубличном разговоре предлагал "разбомбить" нефтепровод "Дружба". Таким образом, украинский президент мог выразить гнев из-за политики Венгрии, которая помогает российским агрессорам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что разблокируют военную помощь Евросоюзу Украине только после того, как Киев снимет санкции с венгерского ОТР Bank.

Кроме того, мы ранее информировали, что до 24 февраля 2022 года вблизи западной украинской границы находились венгерские военные. Тогда к границе свезли также военные понтоны.

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