Сийярто поговорил с Лавровым и посоветовал другим политикам "сделать то же самое"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН. Они поговорили о двустороннем сотрудничестве и агрессии РФ в Украине.

Об этом сообщает Index.

Сийярто сказал, что встретился с Лавровым, как это происходило на каждой сессии Генассамблеи ООН. Венгерский министр высказал мнение, мол, другим следовало бы взять это за пример.

"Было бы хорошо, если бы другие западные политики сделали то же. Тогда, возможно, было бы больше надежды на то, что в Украине наконец-то наступит мир, что убийства прекратятся и что человеческие жизни будут спасены", — подчеркнул Сийярто.

По его словам, одной из главных тем переговоров с россиянином была война в Украине.

"Наш коллега Сергей Лавров также проинформировал нас о том, что Россия готова к мирным переговорам. Очевидно, что многие детали еще нуждаются в уточнении. Я искренне надеюсь, что в какой-то момент будут созданы обстоятельства, которые дадут понять и Украине, и России, что они должны искать решение за столом переговоров как можно скорее", – заявил Сийярто.

Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США ведут войну против РФ. Так он отреагировал на возможные намерения Вашингтона предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

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