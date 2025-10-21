Петр Сиярто / © Associated Press

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто прокомментировал сообщение о приостановлении подготовки к Будапештскому саммиту. Он заявил, что «провоенная политическая элита» и их СМИ делают все возможное, чтобы предотвратить эту встречу.

Об этом он заявил в соцсети Х.

По словам Сиярто, такое поведение типично перед событиями, которые могут иметь решающее значение для мира, и повторяется перед каждым заседанием Европейского Совета. А также перед решениями санкций или Европейского фонда мира.

«Та самая история повторяется… Ничего нового под солнцем. Пока саммит действительно не состоится, ожидайте волны утечек информации, фейковых новостей и заявлений, утверждающих, что его не будет», — отметил Сиярто.

Сообщение Министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто / © Скриншот

Напомним, сначала появилась информация изд NBC News, что Белый дом «приостановил» подготовку ко встрече Трампа с Путиным в Будапеште.

Впоследствии Белый дом подтвердил, что Дональд Трамп больше не собирается встречаться с Владимиром Путиным в Венгрии.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева закончить войну и подчеркнул, что именно текущая линия столкновения может служить основой для организации диалога. По его мнению, дальнобойные возможности Украины являются ключом к продуктивному переговорному процессу.