Сиярто заявил о попытке сорвать саммит Трампа и Путина: кого обвинил
Глава МИД Венгрии объяснил, почему появились новости о приостановлении Будапештского саммита.
Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто прокомментировал сообщение о приостановлении подготовки к Будапештскому саммиту. Он заявил, что «провоенная политическая элита» и их СМИ делают все возможное, чтобы предотвратить эту встречу.
Об этом он заявил в соцсети Х.
По словам Сиярто, такое поведение типично перед событиями, которые могут иметь решающее значение для мира, и повторяется перед каждым заседанием Европейского Совета. А также перед решениями санкций или Европейского фонда мира.
«Та самая история повторяется… Ничего нового под солнцем. Пока саммит действительно не состоится, ожидайте волны утечек информации, фейковых новостей и заявлений, утверждающих, что его не будет», — отметил Сиярто.
Напомним, сначала появилась информация изд NBC News, что Белый дом «приостановил» подготовку ко встрече Трампа с Путиным в Будапеште.
Впоследствии Белый дом подтвердил, что Дональд Трамп больше не собирается встречаться с Владимиром Путиным в Венгрии.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева закончить войну и подчеркнул, что именно текущая линия столкновения может служить основой для организации диалога. По его мнению, дальнобойные возможности Украины являются ключом к продуктивному переговорному процессу.