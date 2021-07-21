Сийярто 22 июля посетит Украину для встречи с Кулебой и поездки на Донбасс

Сийярто 22 июля посетит Украину для встречи с Кулебой и поездки на Донбасс

Министры иностранных дел Украины и Венгрии обсудят в частности войну на Донбассе.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 22 июля посетит Украину с рабочим визитом по приглашению украинского коллеги Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто обсудят "безопасность в регионе, политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, взаимодействие с Советом Европы, актуальные вопросы отношений Украины и Венгрии". По итогам переговоров они подпишут двусторонние документы.

Министры также осуществят совместную поездку на линию разграничения в Донбассе, а также проведут совместную пресс-конференцию.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время решение — за украинской стороной.

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