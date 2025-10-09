ТСН в социальных сетях

Сийярто набросился с обвинениями на Туска: детали конфликта

Сийярто не понравились слова польского премьера по поводу российского "Северного потока".

Петер Сийярто.

Петер Сийярто. / © Associated Press

Министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто не упустил возможности резко ответить на замечания польского премьер-министра Дональда Туска относительно российского "Северного потока-2", обвинив его в "защите террористов".

Об этом стало известно из сообщения Сийярто в Сети Х.

Глава венгерского МИД, заявление Туска якобы "неприемлемо". Мол, она свидетельствует о "защите террористов".

"По словам Дональда Туска, подрыв газопровода приемлем. Это шокирует, потому что заставляет задуматься, что еще можно взорвать и все равно считать простительным или даже похвальным. Одно можно сказать наверняка: мы не хотим Европы, где премьер-министры защищают террористов", - подчеркнул Сийярто в своем сообщении.

Заявление Туска

Поводом к нападению Сийярто стало заявление премьера Польши на фоне задержания в стране украинца Владимира Ж., подозреваемого в причастности к подрыву российского газопровода.

Туск заявил , что "проблема "Северного потока-2" заключается не в том, что его взорвали, а "что его построили".

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике польского коллегу Дональда Туска. Глава венгерского правительства обвинил Туска в «опасной игре» с безопасностью Европы.

Дональд Туск, выступая на Варшавском форуме безопасности, заявил, что война в Украине — это также «наша война». Орбану такое заявление не понравилось. Он обвинил премьера Польши в рисковании жизнями миллионов европейцев и заявил, что «вы можете думать, что воюете с Россией, но Венгрия нет».

