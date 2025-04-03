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Сийярто обвинил Брюссель в новых тарифах Трампа: детали
Венгерский министр упрекнул Евросоюз.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает Брюссель виновным в том, что президент США Дональд Трамп ввел новые высокие тарифные ставки по странам ЕС.
Об этом глава МИД заявил на своей Facebook-странице.
По его словам, жители Европы "в который раз расплачиваются за некомпетентность брюссельских политиков", которые не смогли договориться с США.
"Ситуация стала ясна после вчерашних тарифных заявлений президента США: Еврокомиссия должна была вести переговоры! У них было два с половиной месяца для этого", - упрекнул венгерский министр.
Сийярто заявил, что должностные лица в Брюсселе виноваты в том, что не договорились с Вашингтоном о таможенном сотрудничестве.
"Они не вели переговоры, а вместо этого превратили экономический вопрос в идеологический. И все это за ежемесячную зарплату в тысячи евро", – высказался Сийярто.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп, введя пошлины на импорт, начал глобальную торговую войну.