Сийярто обвинил Брюссель в новых тарифах Трампа: детали

Петер Сиярто. / © Associated Press

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает Брюссель виновным в том, что президент США Дональд Трамп ввел новые высокие тарифные ставки по странам ЕС.

Об этом глава МИД заявил на своей Facebook-странице.

По его словам, жители Европы "в который раз расплачиваются за некомпетентность брюссельских политиков", которые не смогли договориться с США.

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"Ситуация стала ясна после вчерашних тарифных заявлений президента США: Еврокомиссия должна была вести переговоры! У них было два с половиной месяца для этого", - упрекнул венгерский министр.

Сийярто заявил, что должностные лица в Брюсселе виноваты в том, что не договорились с Вашингтоном о таможенном сотрудничестве.

"Они не вели переговоры, а вместо этого превратили экономический вопрос в идеологический. И все это за ежемесячную зарплату в тысячи евро", – высказался Сийярто.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп, введя пошлины на импорт, начал глобальную торговую войну.

Дата публикации 19:42, 02.04.25 Количество просмотров 6 Венгрия собирается выйти из Международного уголовного суда