Сийярто обвинил правительство Польши в блокировании "мирных усилий Трампа"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил правительства Польши в том, что оно якобы препятствует "мирным планам" президента США Дональда Трампа.

Об этом венгерский министр написал на своей Facebook-странице.

По его словам, якобы премьер-министр Польши Дональд Туск и министр иностранных дел Радослав Сикорский "читают нам лекции о том, что отвечает интересам Европы".

"Они считают, что это продолжение войны, мы считаем, что это мир. Они думают, что это убийства и разрушения, мы думаем, что это установление мира. И сейчас есть реальный шанс на мир: мирные усилия Дональда Трампа могут увенчаться успехом. Жаль, что польское правительство вместе с остальным Брюсселем пытается заблокировать".

Он подчеркнул, что "подавляющее большинство мира, во главе с Соединенными Штатами и включая Венгрию, хочет мира", а двадцать шесть государств-членов Европейского Союза, включая Польшу, "проголосовали в четверг за продолжение войны".

Напомним, премьер Польши Дональд Туск оценил "глубокую корректировку" политики президента США Трампа в отношении РФ. Между тем, независимость и суверенитет Украины – в интересах Варшавы, а потому поддержка Киева должна быть "частью польского консенсуса".

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