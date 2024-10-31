Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сийярто обвинил Урсулу фон дер Ляйен во "вовлечении Европы в проигрышную войну"

Сийярто обвинил Урсулу фон дер Ляйен во "вовлечении Европы в проигрышную войну"

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. / Фото: Associated Press

Венгерский политик набросился на дипломатку по обвинениям.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен "втянула Европу в проигрышную войну".

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Президент Еврокомиссии несет явную ответственность за вовлечение Европы в проигрышную войну, за уменьшение роли ЕС в мировой экономике и глобальной политике", — цинично высказался венгерский министр.

Он опубликовал очередную волну обвинений в сторону главы Еврокомиссии. По его словам, фон дер Ляйен за предыдущие пять лет руководство якобы завело ЕС в затруднительное положение и сделало его "менее безопасным, менее конкурентным и менее политически весомым", чем перед началом ее полномочий 2019-го.

Напомним, ранее Петер Сийярто выразил обеспокоенность из-за возможного вступления Украины в НАТО. Он заявил, что это может спровоцировать Третью мировую войну.

Читайте также:

Новые санкции против РФ: в ЕС ждут, когда Польша заменит Венгрию во главе Совета Евросоюза

Новые санкции против РФ: в ЕС ждут, когда Польша заменит Венгрию во главе Совета Евросоюза

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация