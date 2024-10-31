Сийярто обвинил Урсулу фон дер Ляйен во "вовлечении Европы в проигрышную войну"

Венгерский политик набросился на дипломатку по обвинениям.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен "втянула Европу в проигрышную войну".

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Президент Еврокомиссии несет явную ответственность за вовлечение Европы в проигрышную войну, за уменьшение роли ЕС в мировой экономике и глобальной политике", — цинично высказался венгерский министр.

Он опубликовал очередную волну обвинений в сторону главы Еврокомиссии. По его словам, фон дер Ляйен за предыдущие пять лет руководство якобы завело ЕС в затруднительное положение и сделало его "менее безопасным, менее конкурентным и менее политически весомым", чем перед началом ее полномочий 2019-го.

Напомним, ранее Петер Сийярто выразил обеспокоенность из-за возможного вступления Украины в НАТО. Он заявил, что это может спровоцировать Третью мировую войну.

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