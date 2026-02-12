Сийярто пожаловался китайскому министру на лидеров Европы: детали

Петер Сийярто. / © Associated Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что «европейцы постоянно подрывают мирные усилия» в отношении Украины.

Об этом он сказал своему китайскому коллеге Ван И во время встречи в Будапеште, сообщает «Укринформ».

Венгерский министр рассказал, что они с Ван И обсудили ситуацию с безопасностью в Европе. По его словам, Будапешт «благодарен китайскому правительству за мирные усилия и за его позицию по миру в Украине». В то же время Сийярто бросил обвинения в сторону лидеров Европы, которые, дерзко подчеркнул он, «постоянно подрывают усилия по миру».

В частности, он упомянул «план Зеленского из пяти пунктов». Вероятно, речь идет о так называемом «тайном плане» Брюсселя принять Украину в ЕС в 2027 году. По словам главы МИД Венгрии, он якобы демонстрирует коалицию между Брюсселем и Киевом, предусматривающую поставки оружия и денег Украине.

«Я сказал министру (Ван И — Ред.), что суверенное национальное правительство Венгрии выступает против всего этого. Мы, венгры, стоим на стороне мира и продолжение войны противоречит нашим интересам, как и членство Украины в ЕС», — добавил он.

Как сообщалось, венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил Брюссель и Украину в «войне» против его страны. Причиной очередного резкого заявления стала публикация Politico об идее «вступления в ЕС авансом» для Украины. По его словам, описанное в материале является «новейшим планом войны».

Напомним, на днях Politico раскрыл тайный план Брюсселя — пять шагов к членству в ЕС для Киева. Отмечается, что схема предполагает предоставление стране «частичного членства» как часть будущего мирного соглашения с РФ. Цель — окончательно закрепить Киев в европейской орбите и сделать невозможным возвращение под влияние Москвы.

