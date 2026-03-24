Сийярто признался в звонках Лаврову во время закрытых заседаний ЕС: детали скандала

Петер Сийярто и Сергей Лавров / © Associated Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил регулярные контакты со своим российским коллегой Сергеем Лавровым во время закрытых встреч Евросоюза по внешней политике. Несмотря на предыдущие отрицания, Будапешт больше не скрывает прямую линию связи с Кремлем.

Об этом сообщает euronews.

Сийярто подтвердил, что поддерживает регулярные контакты с Лавровым во время закрытых заседаний ЕС по вопросам внешней политики — после сообщений о такой практике во время перерывов в Брюсселе. По его словам, взаимодействие с международными партнерами является неотъемлемой частью дипломатии. Венгерский министр также признал, что постоянно общается с российским коллегой в ходе частных обсуждений в рамках Евросоюза.

Ранее власти Венгрии отрицали эти утверждения, называя их ложными.

Информация The Washington Post о регулярном выходе Сийярто на связь с Лавровым во время встреч в Брюсселе вызвала значительный резонанс, ведь государства-члены ЕС должны придерживаться принципа добросовестного сотрудничества, а содержание таких встреч обычно является конфиденциальным.

Европейская комиссия 23 марта обратилась к Венгрии с призывом предоставить объяснения, охарактеризовав эти сообщения как «тревожные».

Разговоры Сийярто с Лавровым — как их объяснил венгерский министр

Во время предвыборного мероприятия в Кестгее Сийярто подтвердил факты звонков, подчеркнув, что решения ЕС в сферах энергетики, автопрома и безопасности непосредственно влияют на отношения Венгрии со странами за пределами союза.

«Да, эти вопросы нужно обсуждать с нашими партнерами за пределами Европейского Союза. Я общаюсь не только с министром иностранных дел России, но и с нашими американскими, турецкими, израильскими, сербскими и другими партнерами до и после заседаний Совета Европейского Союза», — сказал глава МИД Венгрии.

«Возможно, мои слова звучат жестко, но дипломатия заключается в общении с лидерами других стран», — добавил он.

Утром 24 марта Сийярто обнародовал видеообращение в соцсетях, в котором отверг обвинения в нарушении протоколов безопасности во время заседаний Совета по иностранным делам, подчеркнув, что на уровне министров не рассматривают секретную информацию.

«Каждый министр приносит свой телефон в зал, кроме меня. Предположения о существовании каких-то протоколов безопасности относятся к категории глупостей», — заявил он.

Скандал со звонками Сийярто к Лаврову — подробности

Напомним, по данным WP, правительство венгерского премьера Виктора Орбана годами передавало Москве конфиденциальную информацию о внутренних дискуссиях ЕС. Как утверждают чиновники европейской безопасности, Сийярто во время заседаний регулярно звонил Лаврову, предоставляя Кремлю оперативные отчеты о ходе обсуждений. Это позволяло России фактически негласно присутствовать на встречах Евросоюза.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения в Украину Сийярто совершил 16 визитов в РФ, в последний раз встретившись с президентом Владимиром Путиным 4 марта.

Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что в случае победы на выборах 12 апреля его правительство будет расследовать государственную измену Орбана из-за утечки секретных данных ЕС в Россию. По словам Мадьяра, сговор с Москвой карается пожизненным заключением.