Петер Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требует, чтобы Евросоюз не оказывал Украине финансовую помощь после коррупционного скандала по делу Мидас.

Об этом заявил журналистам в Брюсселе перед встречей со своими коллегами из Европейского Союза, сообщает Reuters .

Он заявил, что ЕС должен "прекратить" предоставлять деньги Киеву, потому что там "коррумпированная система" и "военная мафия".

"В Украине действует военная мафия, коррумпированная система, а затем президент Европейской комиссии вместо того, чтобы остановить платежи и требовать немедленного финансового очищения, она хочет прислать Украине еще 100 миллиардов. Это безумие", - высказался Сийярто.

Венгерский министр нагло заявил, мол, "пора не на стороне Украины", а потому "иллюзия - утверждать, что время на стороне Украины".

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя коррупционный скандал, заявил об "украинской военной мафии, связанной с президентом Зеленским". Он выразил критику в адрес европейской поддержки Киева и подчеркнул, что венгерский народ не будет отправлять средства в Украину, потому что правительство утвердило выплаты венгерским семьям.

В украинском МИД ответили на упреки политика. Спикер ведомства Георгий Тихий напомнил венгерскому премьеру о его коррупционных скандалах в прошлом. К своему сообщению Тихий прикрепил фото Орбана, на котором изображен в костюме с принтом, напоминающим зебру.

