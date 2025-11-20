- Дата публикации
Сийярто призвал ЕС перекрыть деньги Украине, обвинив ее в том, что там "военная мафия"
Венгерский министр нагло заявил, мол, "время не на стороне Украины".
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требует, чтобы Евросоюз не оказывал Украине финансовую помощь после коррупционного скандала по делу Мидас.
Об этом заявил журналистам в Брюсселе перед встречей со своими коллегами из Европейского Союза, сообщает Reuters .
Он заявил, что ЕС должен "прекратить" предоставлять деньги Киеву, потому что там "коррумпированная система" и "военная мафия".
"В Украине действует военная мафия, коррумпированная система, а затем президент Европейской комиссии вместо того, чтобы остановить платежи и требовать немедленного финансового очищения, она хочет прислать Украине еще 100 миллиардов. Это безумие", - высказался Сийярто.
Венгерский министр нагло заявил, мол, "пора не на стороне Украины", а потому "иллюзия - утверждать, что время на стороне Украины".
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя коррупционный скандал, заявил об "украинской военной мафии, связанной с президентом Зеленским". Он выразил критику в адрес европейской поддержки Киева и подчеркнул, что венгерский народ не будет отправлять средства в Украину, потому что правительство утвердило выплаты венгерским семьям.
В украинском МИД ответили на упреки политика. Спикер ведомства Георгий Тихий напомнил венгерскому премьеру о его коррупционных скандалах в прошлом. К своему сообщению Тихий прикрепил фото Орбана, на котором изображен в костюме с принтом, напоминающим зебру.