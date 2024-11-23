Сийярто разозлился из-за санкций США против российского "Газпромбанка"

Политик заявляет о якобы "атаке" на суверенитет Венгрии.

Введенные Соединенными Штатами Америки санкции против российского Газпромбанка ставят под угрозу энергетическую безопасность некоторых стран Центральной Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Bloomberg.

По его словам, санкции против этого финучреждения являются "нападением на наш суверенитет". Именно поэтому, подчеркнул Сиярто, Венгрия "рассматривает ситуацию с министрами энергетики Турции, Азербайджана, Болгарии и Сербии".

"Венгрия благодарна Турции, Болгарии и Сербии за обеспечение очень безопасного, очень надежного и очень стабильного транзита (газа. – Ред.)", — заявил глава венгерского МИД.

Заметим, что Венгрия вместе со Словакией и Австрией являются несколькими странами ЕС, которые до сих пор зависят от поставок российского газа. Для их оплаты используется сейчас подсанкционный "Газпромбанк".

Как сообщалось, Россия даст Венгрии больше дешевого газа после блокирования помощи Украине. В середине октября правительство Венгрии заключило новый контракт с российским "Газпромом" на долгосрочные поставки газа по "конкурентоспособной цене".

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