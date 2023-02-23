Сийярто сделал скандальное заявление о прекращении войны в Украине: МИД отреагировал на "формулу мира"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент США Джо Байден и диктатор РФ Владимир Путин должны поговорить друг с другом, чтобы в Украине прекратилась война. В украинском МИДе отреагировали на заявления дипломата.

Об этом сообщает издание Magyar Hirlap.

По словам Сийрто, президенты США и России якобы "могли бы оказать намного большую услугу человечеству, если бы вчера поговорили друг с другом". Мол, "если не будет немедленного прекращения огня, и мирные переговоры не начнутся немедленно, могут возникнуть огромные проблемы".

Также венгерский министр заявил: призывы, предупреждающие об опасности ядерной катастрофы, являются доказательством правильности аргумента Будапешта о том, что прекращение огня и мирные переговоры в Украине необходимы как можно скорее.

"Эта война должна закончиться немедленно. Если не будет немедленного прекращения огня и немедленного начала мирных переговоров, это может стать огромной проблемой. Было бы здорово, если бы американцы и россияне наконец-то поговорили друг с другом и сделали все возможное, чтобы эта война закончилась как можно быстрее", – заявил главы МИД Венгрии.

В МИД Украины прокомментировали заявления Сиярто. По словам спикера Олега Николенко, "венгерский министр иностранных дел мог бы оказать намного большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России". Кроме того, Венгрия находится не в той позиции, чтобы решать, когда должны начинаться мирные переговоры.

"Если Петер Сийярто действительно так заботится о скорейшем завершении войны, имеем совет: перед следующим визитом в Москву или Минск заехать в Братиславу. В Словакии прекрасно понимают нынешние угрозы в Европе. Уверены, что наши словацкие коллеги смогли бы дать несколько мудрых советов", — подчеркнул представитель МИД Украины.

Напомним, глава МИД Венгрии находился в Минске для мирных переговоров. По его словам, все члены международного сообщества должны действовать совместно ради скорейшего мира в Украине. В противном случае это может привести к продолжению или даже эскалации войны.

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