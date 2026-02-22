Сийярто снова набросился на Украину из-за "Дружбы" и выдвинул требования

Петер Сийярто

Реклама

В понедельник Будапешт заблокирует принятие Евросоюзом 20 пакета санкций против России, поскольку Украина якобы намеренно не ремонтирует нефтепровод «Дружба».

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Венгерский дипломат отметил, что на завтрашнем заседании Совет ЕС по иностранным делам планирует принять 20-й пакет санкций против России.

Реклама

«Венгрия заблокирует его. Пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу „Дружба“, мы не позволим принимать важные для Киева решения», — сказал глава МИД Венгрии.

Напомним, ранее Сийярто заявил, что Венгрия заблокировала кредит на сумму 90 миллиардов евро для Украины, предоставление которого было согласовано на Европейском Совете в Брюсселе 18 декабря 2025 года и представлено Еврокомиссией 14 января 2026 года.

По его словам, Будапешт блокирует этот кредит ЕС, пока не возобновится транзит нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Он в очередной раз обвинил Украину в шантаже Венгрии, «останавливая транзит нефти, согласуя это с Брюсселем и венгерской оппозицией, чтобы создать перебои со снабжением Венгрии и повысить цены на топливо перед выборами», которые запланированы на 12 апреля.

В МИД Украины сообщали, что информацию о последствиях российских атак на инфраструктуру нефтепровода «Дружба» довели до правительств Венгрии и Словакии. Отмечалось, что ремонтные работы продолжаются. Также, как сообщили в МИДе, Украина предложила альтернативные пути решения вопроса поставки не российской нефти в эти страны.