Петер Сиярто. / © Associated Press

Пока конкретной даты и точного места встречи президента США Дональда Трампа и "фюрера" РФ Владимира Путина в Будапеште еще не определили.

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает “ЕП”.

По его словам, вчера вечером и сегодня утром общался с замгоссекретаря Соединенных Штатов Кристофером Ландау, коллегой из РФ Сергеем Лавровым и внешнеполитическим советником диктатора Юрием Ушаковым.

"Если эти подготовительные переговоры (Лаврова и Рубио – Ред.) состоятся на следующей неделе, тогда мы будем знать дальнейший график, и тогда можно будет обсуждать дату и детали", – сказал Сийярто.

Пока он говорит, неизвестные технические детали, как конкретное место встречи в Будапеште.

"Когда финализуют дату, тогда, конечно, мы предоставим информацию обо всех технических нюансах", – сказал министр иностранных дел Венгрии.

Напомним, спикер диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что встречи президентов в Будапеште может состояться в течение двух недель "или чуть позже". Мол, это "откладывать в длинный ящик" не стоит. По его словам, решение о возможном проведении саммита Россия-США в Венгрии "было взаимным двусторонним процессом".

Тем временем The Telegraph пишет о том, что встреча Трампа и Путина в Будапеште – это шок для лидеров Европы. Чего не скажешь о самой Венгрии. Ее премьер Виктор Орбан наслаждается моментом. В частности, потому, что отношения с Киевом напряжены. Орбан неоднократно обещал заблокировать вступление Украины в ЕС и продолжает утверждать, что Киев преследует венгерское меньшинство.