Сийярто в очередной раз возмутил заявлением о вступлении Украины в Евросоюз

Петер Сиярто.

Реклама

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, мол, Евросоюз совершает «огромную ошибку», когда считает, что Грузия должна находиться на дистанции в вопросе вступления.

Об этом венгерский министр иностранных дел заявил во время визита в Тбилиси, где встречался с грузинской коллегой Макой Бочеришвили, сообщает Sova.

По его словам, проведение переговоров о членстве в ЕС с Тбилиси «намного полезнее, чем с Украиной». Сийярто дерзко подчеркнул, мол, «Украина не только ослабит ЕС, но и создаст угрозу для ЕС из-за некачественного зерна и других продуктов». В то же время Грузия, говорит он, «укрепит ЕС».

Реклама

По мнению Сийярто, новый мировой порядок «создаст возможность защищать суверенитет и независимость государств — тех государств, которые уделяют суверенитету особое внимание, которые не допустят вмешательства во внутренние дела своей страны». В качестве примера он указал на Венгрию и Грузию.

«Это государства, которые не позволили себе вмешаться в войну, которые не позволяют внешним силам вмешиваться в их внутриполитическую жизнь, быть глупыми актерами перед внешней силой. Это борьба, которая никогда не закончится, мы будем ежедневно продолжать бороться за наш суверенитет и независимость, причина в том, что Брюссель выдвигается», - высказался Сийярто.

Напомним, Reuters писало о том, что Грузия может попасть под санкции Евросоюза из-за помощи России. Европейский Союз впервые предложил включить в санкционный список порты, расположенные за пределами ЕС, обслуживающие поставки российской нефти.