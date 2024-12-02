Сийярто встретился с Лавровым и сделал заявление о мире

Венгерский министр убежден, что война в Украине не имеет решения на поле боя.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто побывал 2 декабря с визитом в Москве и заявил, что развязку войны в Украине нужно искать за столом переговоров.

Об этом венгерский министр написал на своей Facebook-странице.

Сийярто в Москве встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, после чего сделал заявление о мире.

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"Венгрия на стороне мира. За последнюю тысячу дней доказано, что война в Украине не имеет решения на поле боя, поэтому решение нужно искать за столом переговоров", – говорится в заявлении венгерского министра.

Он добавил, что разрыв дипломатических отношений делает невозможным "решение путем переговоров и, следовательно, прекращение войны".

Сийярто также указал, что Венгрия поддерживает диалог между Украиной и Россией, поскольку "лишь так у миротворческой миссии есть шансы на успех".

Напомним, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, государство стремится подойти к переговорному процессу с РФ с усиленной помощью партнеров, с оружием и приглашением в НАТО. За столом переговоров должны быть Россия, Украина, ЕС и Альянс.

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