Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сийярто заявил, что будет противостоять "воинственным предложениям" ЕС по помощи Украине

Сийярто заявил, что будет противостоять "воинственным предложениям" ЕС по помощи Украине

Петер Сиярто. / Фото: Associated Press

Брюссель вроде бы сейчас полностью изолирован от мировой политики.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал противостоять предложениям Брюсселя по поддержке Украины.

Об этом он написал в Facebook перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

По его словам, Брюссель вроде бы сейчас полностью изолирован от мировой политики из-за того, что либеральные "европейские политики постоянно пытаются помешать успеху мирных переговоров".

Сийярто подчеркнул, что на сегодняшнем заседании Совета ЕС для Украины готовится минимальный пакет финансовой поддержки в 20 млрд евро.

"Мы не дадим им вовлечь нас в это, мы не позволим финансировать транспорт оружия в Украину за деньги венгерских налогоплательщиков. В то же время мы поддерживаем мирные переговоры", — заявил венгерский министр.

"Сегодня мы едем в Брюссель, чтобы противостоять воинственным предложениям и способствовать успеху мирных переговоров", – заявил он.

Как сообщалось, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Евросоюз империей, стремящейся колонизировать Украину.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Трамп и Путин договорились о переговорах! Найдет ли США чем давить?

Трамп и Путин договорились о переговорах! Найдет ли США чем давить?

Похожие темы:

Следующая публикация