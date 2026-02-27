Сийярто заявил, что Украина требует «деньги и оружие» в обмен на ремонт «Дружбы»: в МИДе ответили

Петер Сийярто / © Associated Press

Министерство иностранных дел Украины опровергло заявления главы МИД Венгрии Петра Сийярто, утверждавшего, что украинские чиновники якобы требовали оружие и деньги в обмен на возобновление работы нефтепровода «Дружба».

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий, информирует ЕП.

Министр иностранных дел Венгрии опубликовал в Facebook видео, где заявил, что украинское дипведомство якобы вызвало венгерского дипломата на разговор. По его словам, во время встречи украинские должностные лица дали понять, что в обмен на возобновление поставок нефти они хотят получить оружие и деньги.

Сийярто уточнил, что имел в виду, вероятно, кредит для Украины в 90 млрд евро от ЕС, принятие которого блокирует Будапешт.

«Они признали, что нет никакой физической или технической причины для того, чтобы не возобновлять транспортировку, есть только политические причины. Они также дали понять, что хотят оружие и деньги в обмен на возобновление транспортировки нефти в Венгрию», — заявил Сийярто.

Представитель МИД Украины подчеркнул, что министр распространил лживые тезисы и полностью исказил содержание встречи с временным поверенным Венгрии.

Поэтому венгерского дипломата еще раз вызвали на беседу. На второй встрече ему доказали недопустимость извращения содержания разговоров.

«На встречах в МИДе с украинской стороны не было никаких сигналов о том, что „возобновление поставок нефти в направлении Венгрии через нефтепровод Дружба заблокировано по политическим причинам“. Предметом обсуждения были заявления премьер-министра Орбана о потенциальных угрозах критической энергетической инфраструктуре Венгрии», — пояснил Тихий.

По его словам, украинская сторона также сообщила, что готова предоставить помощь Венгрии для защиты ее объектов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан развернул масштабную атаку на инициативы Евросоюза по поддержке Украины на фоне катастрофического падения собственного рейтинга.

Мы ранее информировали, что партия венгерского премьера Виктора Орбана продолжает терять популярность и отстает от оппозиционной силы Тиса Петера Мадяра на 20%.