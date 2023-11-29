Якобы страна прибегает к такому шагу, потому что хочет мира.

Венгрия не отправит оружие в Украину, потому что "чем больше оружие будет поставлено, тем дольше будет продолжаться война".

Такое заявление сделал венгерский министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, CNBC.

По его словам, Будапешт не будет поставлять оружие, потому что, мол, хочет мира в регионе

Сийярто также добавил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным в октябре, для того, чтобы якобы "увидеть, есть ли возможности для мира в текущем конфликте".

Несмотря на членство в ЕС, Венгрия поддерживает дружеские отношения с Москвой и систематически выступает против европейских санкций и усилий по ограничению импорта российской нефти и газа. Кроме того, страна продолжает энергетическое сотрудничество с Россией, заявляя, что ей якобы необходимо поддерживать энергоснабжение и бороться с инфляцией.

Напомним, ранее Сийярто заявил, что "вступление Украины в ЕС принесет войну". Министр иностранных дел Венгрии считает, что Украина не может стать членом Европейского Союза до завершения войны с Россией.

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