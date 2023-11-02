Скандал Эмеральд с экс-мужем: Ляшко впервые прокомментировал заявления о своем охраннике

Бывший нардеп Олег Ляшко впервые отреагировал на заявления украинской защитницы Евгении Эмеральд о домашнем насилии ее экс-мужа Евгения Стыпанюка, который является охранником политика.

Об этом свидетельствует сообщение Ляшко на его Instagram-странице.

Экс-нардеп сделал заявление о "лживых и заказных обвинениях", очевидно, имея в виду призыв Эмеральд отреагировать на ее заявления о насилии со стороны Стыпанюка.

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"На фронте я хорошо понял одно: жизнь слишком коротка. Поэтому не трачу свое время, чтобы комментировать или опровергать бессмысленные, лживые и заказные обвинения. Время расставит все по своим местам и каждому даст оценку", — написал Ляшко.

Он добавил, что нет ничего важнее победы Украины, а "все остальное – мелочи, которые не достойны внимания".

Сообщение Олега Ляшко/Скриншот

Реакция Эмеральд на заявление Ляшко

На сообщение Ляшко отреагировала Эмеральд. Она написала в Сети, что лично просила политика отреагировать на поведение его охранника, однако ответа так и не получила.

"Олег Ляшко, как всегда, в своем репертуаре "честного турбопатриота" и "защитника". Правда, когда я обращалась к нему, чтобы он повлиял на своего угрожавшего мне охранника Евгения Стыпанюка, то ответа не получила..." – говорится в сообщении Евгении.

Она добавила, что до сих пор не известно, в каком подразделении служит Ляшко, служит ли вообще и доехал ли до фронта.

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Напомним, накануне Эмеральд сообщила, что на нее и ее охранника было совершено покушение на убийство.

Отметим, что Минобороны Украины начало служебное расследование против Стыпанюка: его подозревают в незаконной деятельности.

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