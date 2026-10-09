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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Скандал из-за дня рождения Путина: Мерц разнес Шредера за встречу с "фюрером"

Мерц разразился негодованием из-за действий экс-канцлера и назвал их «аморальными».

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Фридрих Мерц

Фридрих Мерц / © Associated Press

Правительство Германии подвергло резкой критике бывшего канцлера Герхарда Шредера, который принял участие в праздновании 74-летия российского диктатора Владимира Путина .

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря немецкого правительства Штеффен Майер, сообщает Der Spiegel.

По его словам, действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц был «глубоко возмущен» этой встречей. Он отмечает, что именно «фюрер» Кремля несет ответственность за войну в Украине, а его приказы ежедневно приводят «к бесчисленным страданиям, гибели и ранениям мирных жителей».

На этом фоне Мерц считает «откровенно аморальным» то, что Шредер решил посетить день рождения президента-диктатора страны-агрессора.

Напомним, пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин отпраздновал свое 74-летие в компании Герхарда Шредера. Российский диктатор якобы узнал о приезде бывшего канцлера Германии в Москву «из сообщений СМИ». В Москве утверждают, что Путин пригласил своего «старого друга» к себе домой, где они вместе отметили день рождения российского президента.

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