Скандал из-за дня рождения Путина: Мерц разнес Шредера за встречу с "фюрером"

Фридрих Мерц / © Associated Press

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Правительство Германии подвергло резкой критике бывшего канцлера Герхарда Шредера, который принял участие в праздновании 74-летия российского диктатора Владимира Путина .

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря немецкого правительства Штеффен Майер, сообщает Der Spiegel.

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По его словам, действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц был «глубоко возмущен» этой встречей. Он отмечает, что именно «фюрер» Кремля несет ответственность за войну в Украине, а его приказы ежедневно приводят «к бесчисленным страданиям, гибели и ранениям мирных жителей».

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На этом фоне Мерц считает «откровенно аморальным» то, что Шредер решил посетить день рождения президента-диктатора страны-агрессора.

Напомним, пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин отпраздновал свое 74-летие в компании Герхарда Шредера. Российский диктатор якобы узнал о приезде бывшего канцлера Германии в Москву «из сообщений СМИ». В Москве утверждают, что Путин пригласил своего «старого друга» к себе домой, где они вместе отметили день рождения российского президента.

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