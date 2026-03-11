Скандал из-за "Дружбы", тайные визиты и российский след: что известно о конфликтах между Будапештом и Киевом

Отношения между Киевом и Будапештом стали все более напряженными / © Getty Images

Напряжение между Украиной и Венгрией растет — ситуация вокруг нефтепровода «Дружба» набирает новые обороты. Пока венгерская делегация пытается вести неформальные переговоры в Украине, правительство Виктора Орбана перешло к открытым ультиматумам и финансовому шантажу.

Как Венгрия блокирует помощь ЕС и почему задержание украинских инкассаторов называют «бандитизмом» — читайте в материале ТСН.ua.

Венгерская делегация тайно отправилась в Украину

Венгерская делегация во главе с госсекретарем Минэнерго Габором Чапекомприбыла в Киев для переговоров по ситуации с нефтепроводом «Дружба», пишет Telex. Будапешт, который ранее заявлял о политических причинах остановки поставок, сформировал специальную комиссию для оценки состояния магистрали. К инициативе уже присоединилась Словакия после консультаций в Братиславе.

По словам Чапека, венгерская сторона планирует встретиться с энергетиками, дипломатами и представителем Еврокомиссии. Однако в украинском МИД подчеркнули, что гости не имеют статуса официальной делегации.

По словам спикера МИД Георгия Тихого, представители Венгрии въехали в Украину по общим правилам для граждан стран Шенгенской зоны, воспользовавшись безвизовым режимом.

Таким образом, переговоры по ситуации вокруг нефтепровода «Дружба» могут происходить на неформальном уровне, в то же время позиции сторон в этом вопросе остаются предметом политической дискуссии.

Вечером 11 марта президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил проведение официальных переговоров с представителями Венгрии, которые прибыли в Киев. По словам главы государства, Министерство иностранных дел определило этот визит как частную поездку.

В Венгрии угрожали Украине и выдвигали ультиматумы

До приезда венгерской делегации в Украину, в Будапеште выдвигали ультиматумы Киеву. Там заявляли о дедлайне на возобновление транзита российской нефти через трубопровод и требовали предоставить доступ инспекторам к станции «Броды».

«Правительство Украины получило послание с требованием возобновить работу трубопровода и разрешить инспекционный осмотр станции, обеспечивающей прокачку нефти», — заявлял государственный секретарь при Министерстве энергетики Венгрии Габор Чепек.

По словам Чепека, на выполнение требований Будапешта, Киеву было три дня.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожал силой возобновить работу нефтепровода «Дружба» в Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Getty Images

«Мы победим, и мы победим силой. У нас есть политические и финансовые инструменты, и мы заставим их безоговорочно и как можно скорее снова возобновить работу нефтепровода «Дружба». Я бы хотел четко заявить, что мы победим, и мы победим силой», — заявлял Орбан.

Кроме того, венгерский премьер цинично подчеркнул, что не пойдет ни на какие компромиссы и не будет заключать никаких соглашений с Украиной.

Впоследствии Орбан заявлял, что Венгрия будет блокировать транзит критически важных грузов для Украины до восстановления работы нефтепровода «Дружба». Премьер подчеркнул, что Будапешт не снимет вето на предоставление ЕС финансовой помощи Киеву в размере 90 млрд евро, пока нефтепровод не заработает.

Венгрия пригрозила блокированием транзита критически важных грузов для Украины до возобновления работы нефтепровода «Дружба». / © Associated Press

Орбан убежден, что технических препятствий для транзита нефти нет, а приостановление поставок считает шантажом. Кроме того, он в очередной раз выступил против вступления Украины в Евросоюз, утверждая, что это несет прямую угрозу экономике Венгрии и местным фермерам.

В Венгрии возмутились из-за заявления Зеленского

Шутка президента Украины Владимира Зеленского о передаче контактов «одного лица» в ЕС украинским военным вызвала острую реакцию в Будапеште. Глава венгерского МИД Петер Сийярто и представитель правительства Золтан Ковач назвали эти слова открытой угрозой и шантажом, заявив, что Венгрию не удастся запугать из-за ее отказа финансировать вооружение и принимать высокие цены на энергоносители.

Сам Виктор Орбан пафосно ответил в сети X, что Зеленский угрожает всей стране, но не сможет помешать ему защищать венгерские семьи.

«Он (Зеленский — Ред.) угрожает Венгрии. К сожалению для него, он не может помешать мне защищать венгерские семьи», — написал венгерский «друг Путина» в соцсети Х

Неожиданно на сторону премьера стал даже лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. Он призвал украинского президента забрать свои слова обратно, а руководство Евросоюза — разорвать отношения с Киевом до официальных извинений.

«Ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать ни одному венгру. Ни уходящему в отставку правительству Орбана, ни будущему правительству „Тисы“. Поэтому я призываю украинского президента прояснить свои слова, и если он действительно это сказал, то забрать их обратно», — сказал Мадьяр.

Стоит заметить, что причиной скандала с Венгрией стало заявление Зеленского на фоне блокирования Будапештом кредита в 90 миллиардов евро. Тогда президент предположил, что если транш и дальше будут задерживать, Вооруженные силы Украины смогут «пообщаться» с ответственным лицом на своем языке.

Орбан строит свою избирательную кампанию на ненависти к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что венгерский премьер сознательно строит свою кампанию на критике Украины.

«Он решил строить свою избирательную кампанию на ненависти к Украине, украинцам, ко мне лично, к ЕС, к Урсуле фон дер Ляйен. Это его программа выборов», — сказал Зеленский в интервью для ирландского журналиста Кейлина Робертсона.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Зеленский подчеркнул, что народ Венгрии значительно шире и сложнее, чем позиция одного политика. Также он отметил, что венгры — хороший народ, однако дальнейший выбор зависит именно от их решения.

В то же время издание Financial Times отмечает, что российские власти могли начать кампанию дезинформации для поддержки Орбана. По данным FT, план, одобренный администрацией Путина, реализует подсанкционная компания «Социальный дизайн». Через сеть блогеров Орбана продвигают как защитника суверенитета, тогда как его оппонента Петера Мадьяра пытаются выставить «марионеткой Брюсселя».

Российские власти могли начать дезинформационную кампанию для поддержки Орбана на предстоящих выборах / © Associated Press

По данным независимого венгерского издания VSquare, в российское посольство в Будапеште якобы направили трех офицеров ГРУ. Петер Мадьяр уже призвал власти выслать российских агентов, использовав исторический лозунг антикоммунистического восстания 1956 года — «Русские, идите домой».

Операцией якобы руководит заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, сосредотачиваясь на дискредитации оппозиции и распространении антиукраинских фейков, количество которых в венгерских соцсетях резко возросло.

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов отрицает любое участие Москвы в избирательной кампании. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о вмешательстве фейком, а российский посол заявил о заинтересованности только во «взаимовыгодном сотрудничестве». Венгерское правительство в свою очередь назвало доказательства журналистов «выдумкой левых сил».

Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС

Венгрия приняла резолюцию, которая выступает против вступления Украины в Европейский Союз. В то же время парламент страны призывает правительство не поддерживать военную помощь Киеву.

Документ, разработанный главой МИД Петером Сийярто и лидером фракции «Фидес» Мате Кочишем, поддержали 142 депутата. Будапешт аргументирует такое решение риском втягивания ЕС в войну и угрозой превращения союза в чисто военную организацию.

Венгрия приняла резолюцию, которая выступает против вступления Украины в Европейский Союз / © Getty Images

Особый акцент в резолюции сделали на финансовых вопросах. Венгерские законодатели утверждают, что поддержка Украины уже превысила 193 миллиарда евро, а в будущем может достичь более 360 миллиардов. По их мнению, это финансирование осуществляется за счет сокращения фондов поддержки европейского сельского хозяйства. В связи с этим парламент требует от правительства прекратить выделение средств Украине как из национального, так и из общеевропейского бюджетов.

Парламентарии также обязали правительство не участвовать в новых инициативах по военной поддержке Киева, сосредоточившись исключительно на «мирных инициативах». Отдельным требованием является блокирование решений ЕС, которые могут привести к перенаправлению в пользу Украины тех финансовых ресурсов, которые юридически принадлежат Будапешту и предназначены для выплат венгерским фермерам.

В ЕС нашли способ «перехитрить» Орбана

Однако в ЕС нашли выход, как оказать финансовую поддержку Украине в случае продолжения блокады Венгрии и Словакии, пишет Politico. Государства Балтии и Северной Европы подготовили альтернативный план, который предусматривает предоставление Украине достаточного объема финансирования, чтобы она могла сохранять экономическую стабильность в течение первой половины года.

Речь идет примерно о 30 млрд евро. Поскольку это будут двусторонние займы, для их предоставления не требуется согласование всех стран Евросоюза.

Однако в ЕС нашли выход, как оказать финансовую поддержку Украине в случае продолжения блокады Венгрии и Словакии / © unsplash.com

Также Politico сообщает, что правительство Нидерландов заложило возможность предоставлять Украине по 3,5 млрд евро ежегодной двусторонней поддержки до 2029 года.

Будапешт или любая другая столица ЕС все еще могут заблокировать кредит Украине на 90 млрд евро, поскольку один из необходимых актов требует единогласного голосования. Несмотря на предыдущие договоренности, позиция Венгрии снова создает препятствия для выделения средств.

Комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис заверил, что Украина получит финансирование в любом случае. Если Орбан не изменит решение, Евросоюз может вернуться к плану предоставления отдельных двусторонних кредитов от каждой страны.

Хотя такой сценарий ранее считали нежелательным из-за риска продемонстрировать разобщенность блока, он может стать единственным выходом из ситуации.

Венгрия шантажирует Украину изъятыми деньгами «Ощадбанка»

Министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар заявил, что изъятые средства у инкассаторов украинского государственного «Ощадбанка» не будут возвращать, пока Украина не возобновит поставки нефти.

«Деньги пока останутся здесь. Мы ждем открытия нефтепровода и новых поставок денег через Венгрию», — сказал министр.

Кроме того, в венгерском правительстве напрямую связали инцидент с конфликтом вокруг поставок нефти.

В Венгрии завили, что не будут возвращать инкассаторские деньги, пока Украина не возобновит поставки нефти

«Если они нас шантажируют, мы не можем быть настолько глупыми, чтобы ничего не делать», — добавил Лазарь.

Более того, правительство Венгрии приняло постановление №49/2026, которое вводит новые правила хранения конфискованных активов.

Национальная налоговая и таможенная администрация будет хранить изъятые ценности у инкассаторов украинского государственного «Ощадбанка» 60 дней, пока будет длиться следствие. Власти начали уголовное производство, поскольку перевозчики не смогли объяснить происхождение средств и цель их транспортировки.

В правительстве заявили, что способ перевозки таких активов не соответствует международной практике и может представлять риски для национальной безопасности.

«Следствие должно установить происхождение активов, цель их транспортировки и возможные связи перевозчиков с криминальными или другими организациями», — говорится в документе.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на захват инкассаторов в Венгрии. Глава государства назвал такие действия венгров «бандитизмом» и призвал Европу к решительным действиям.

«Я думаю, что пример с бандитизмом очень подходит. Это что касается, что это было. Что касается партнеров, много с кем я говорил и еще раз повторяю вам уже официально, публично то, что говорил многим нашим друзьям. От Европы нужно сегодня одно — не молчать», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Что известно о задержании инкассаторов «Ощадбанка» в Венгрии

Недавно МИД Украины выступил с резким заявлением относительно «государственного бандитизма» со стороны Венгрии. По данным ведомства, 5 марта в Будапеште спецназовцы задержали девять сотрудников инкассации «Ощадбанка», которые официально перевозили ценный груз из Вены по контракту с Raiffeisen Bank. Несмотря на наличие всех таможенных документов, задержание проводили с привлечением БТР и вооруженных бойцов антитеррористического центра.

Украинская сторона сообщила о вопиющих нарушениях прав человека:

пытки и давление.

непредоставление помощи;

дипломатическая блокада.

Несмотря на то, что украинцы имели статус свидетелей и их вину не доказали, их депортировали с запретом въезда в Шенген на три года. МИД Украины требует немедленно вернуть похищенные автомобили и ценности «Ощадбанка», а также привлечь виновных к ответственности на международном уровне. Киев подчеркнул, что такие действия являются фактическим захватом заложников и нарушением всех европейских конвенций.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.