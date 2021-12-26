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Скандал из-за спутницы замминистра: что известно о Кристине Тишкуне, чьи фото возмутили Сеть

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Скандал из-за спутницы замминистра: что известно о Кристине Тишкуне, чьи фото возмутили Сеть

Фото Тишкун в откровенном платье на официальной встрече вызвали шквал критики в соцсетях.

В пятницу, 24 декабря, мэр Львова Андрей Садовый встретился с замминистра образования Игорем Гарбаруком. Эта встреча могла бы и никого не заинтересовать, если бы не провокационные фото спутницы Гарбарука.

О подробностях скандала пишет ТСН.ua.

Почему возник скандал

Кристине Тишкун 27 лет, по образованию она юрист. На встрече Гарбарука и Садового женщина позирует в платье с откровенным декольте с высоким разрезом и украшением на шее в виде крестика.

© Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

На еще одном фото она идет по коридору в роскошной шубе.

© dailylviv.com
dailylviv.com

Женщина сама выложила фотографии на странице в Instagram. Одним из первых обратил внимание на снимки шеф-редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой.

"Какие проблемы образования и энергоэффективности живо обсуждают в славном городе Льва?! Правильно: кто эта дама с крестиком и почему те хлопаки имеют такие кислые писки", – написал 25 декабря Громовой в Facebook. Сейчас этот пост недоступен.

"А в городской совет нужно выбирать наряды? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно", – ответила Кристина Тишкун на замечания критиков.

После этого она закрыла свой Instagram для посторонних.

Официальные фото

Что интересно, официальный сайт Львовского городского совета опубликовал фотографии встречи без Кристины Тишкун.

© Львовский городской совет
Львовский городской совет
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И если бы не сама Кристина, о ее присутствии на встрече в откровенном образе, возможно, никто бы не узнал.

Кто такая Кристина Тишкун

Кристина Александровна Тишкун окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко, став магистром права. Сейчас он живет в Киеве. Тишкун в СМИ называют помощницей адвоката в адвокатском бюро Advisers.

DailyLviv со ссылкой на данные YouContrоl пишет, что Тишкун – директор компании БК "Забудова", которая занимается покупкой и продажей недвижимости. Депутат Львовского областного совета Прасковья Дворянин в комментарии изданию сообщила, что Тишкун представилась как "помощница заместителя министра образования".

Откровенные фото

До того как Кристина Тишкун заблокировала свой Instagram, пользователи успели скачать другие фотографии с ее страницы в не менее откровенных образах.

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© Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей
© Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

Есть в соцсетях Тишкун и более скромные фотографии.

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На одной из них Кристина позирует на фоне баннера Минобразования.

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Реакция соцсетей

Инцидент вызвал бурную реакцию пользователей соцсетей и стал поводом для создания мемов.

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Известный блоггер из Львова даже создал новый логотип Министерства образования и науки Украины.

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"Вы или крестик снимите, или трусы наденьте", – шутят в Сети, намекая на модный аксессуар женщины.

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Реакция Гарбарука

Замминистра образования пока не отреагировал на инцидент. Но сначала он опубликовал на своей странице в Facebook украинский перевод стиха Редьярда Киплинга: "Как устоишь, когда все против тебя упали духом и тебя клянут".

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Впоследствии запись исчезла со страницы Гарбарука.

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