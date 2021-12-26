Скандал из-за спутницы замминистра: что известно о Кристине Тишкуне, чьи фото возмутили Сеть

Фото Тишкун в откровенном платье на официальной встрече вызвали шквал критики в соцсетях.
В пятницу, 24 декабря, мэр Львова Андрей Садовый встретился с замминистра образования Игорем Гарбаруком. Эта встреча могла бы и никого не заинтересовать, если бы не провокационные фото спутницы Гарбарука.
О подробностях скандала пишет ТСН.ua.
Почему возник скандал
Кристине Тишкун 27 лет, по образованию она юрист. На встрече Гарбарука и Садового женщина позирует в платье с откровенным декольте с высоким разрезом и украшением на шее в виде крестика.
На еще одном фото она идет по коридору в роскошной шубе.
Женщина сама выложила фотографии на странице в Instagram. Одним из первых обратил внимание на снимки шеф-редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой.
"Какие проблемы образования и энергоэффективности живо обсуждают в славном городе Льва?! Правильно: кто эта дама с крестиком и почему те хлопаки имеют такие кислые писки", – написал 25 декабря Громовой в Facebook. Сейчас этот пост недоступен.
"А в городской совет нужно выбирать наряды? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно", – ответила Кристина Тишкун на замечания критиков.
После этого она закрыла свой Instagram для посторонних.
Официальные фото
Что интересно, официальный сайт Львовского городского совета опубликовал фотографии встречи без Кристины Тишкун.
И если бы не сама Кристина, о ее присутствии на встрече в откровенном образе, возможно, никто бы не узнал.
Кто такая Кристина Тишкун
Кристина Александровна Тишкун окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко, став магистром права. Сейчас он живет в Киеве. Тишкун в СМИ называют помощницей адвоката в адвокатском бюро Advisers.
DailyLviv со ссылкой на данные YouContrоl пишет, что Тишкун – директор компании БК "Забудова", которая занимается покупкой и продажей недвижимости. Депутат Львовского областного совета Прасковья Дворянин в комментарии изданию сообщила, что Тишкун представилась как "помощница заместителя министра образования".
Откровенные фото
До того как Кристина Тишкун заблокировала свой Instagram, пользователи успели скачать другие фотографии с ее страницы в не менее откровенных образах.
Есть в соцсетях Тишкун и более скромные фотографии.
На одной из них Кристина позирует на фоне баннера Минобразования.
Реакция соцсетей
Инцидент вызвал бурную реакцию пользователей соцсетей и стал поводом для создания мемов.
Известный блоггер из Львова даже создал новый логотип Министерства образования и науки Украины.
"Вы или крестик снимите, или трусы наденьте", – шутят в Сети, намекая на модный аксессуар женщины.
Реакция Гарбарука
Замминистра образования пока не отреагировал на инцидент. Но сначала он опубликовал на своей странице в Facebook украинский перевод стиха Редьярда Киплинга: "Как устоишь, когда все против тебя упали духом и тебя клянут".
Впоследствии запись исчезла со страницы Гарбарука.