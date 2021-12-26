Скандал из-за спутницы замминистра: что известно о Кристине Тишкуне, чьи фото возмутили Сеть

Фото Тишкун в откровенном платье на официальной встрече вызвали шквал критики в соцсетях.

В пятницу, 24 декабря, мэр Львова Андрей Садовый встретился с замминистра образования Игорем Гарбаруком. Эта встреча могла бы и никого не заинтересовать, если бы не провокационные фото спутницы Гарбарука.

О подробностях скандала пишет ТСН.ua.

Почему возник скандал

Кристине Тишкун 27 лет, по образованию она юрист. На встрече Гарбарука и Садового женщина позирует в платье с откровенным декольте с высоким разрезом и украшением на шее в виде крестика.

Фото из социальных сетей

На еще одном фото она идет по коридору в роскошной шубе.

dailylviv.com

Женщина сама выложила фотографии на странице в Instagram. Одним из первых обратил внимание на снимки шеф-редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой.



"Какие проблемы образования и энергоэффективности живо обсуждают в славном городе Льва?! Правильно: кто эта дама с крестиком и почему те хлопаки имеют такие кислые писки", – написал 25 декабря Громовой в Facebook. Сейчас этот пост недоступен.

"А в городской совет нужно выбирать наряды? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно", – ответила Кристина Тишкун на замечания критиков.

После этого она закрыла свой Instagram для посторонних.

Официальные фото

Что интересно, официальный сайт Львовского городского совета опубликовал фотографии встречи без Кристины Тишкун.

Львовский городской совет

И если бы не сама Кристина, о ее присутствии на встрече в откровенном образе, возможно, никто бы не узнал.

Кто такая Кристина Тишкун

Кристина Александровна Тишкун окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко, став магистром права. Сейчас он живет в Киеве. Тишкун в СМИ называют помощницей адвоката в адвокатском бюро Advisers.

DailyLviv со ссылкой на данные YouContrоl пишет, что Тишкун – директор компании БК "Забудова", которая занимается покупкой и продажей недвижимости. Депутат Львовского областного совета Прасковья Дворянин в комментарии изданию сообщила, что Тишкун представилась как "помощница заместителя министра образования".

Откровенные фото