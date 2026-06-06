Скандал из-за УПА набирает обороты: в Польше сделали жесткое заявление после переговоров с Будановым

Флаг Польши. / © gettyimages.com

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Решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить одной из воинских частей звания «Героев УПА» вызвало волну возмущения в Польше и спровоцировало переговоры на высоком уровне. Так, в Варшаву прибыл руководитель ОП Кирилл Буданов и встретился с министром национальной обороны с Владиславом Косиняк Камышем.

Об этом сообщило польское издание RMF24.

После встречи с руководителем офиса Зеленского польский политик заявил, что Польша и Украина являются партнерами по безопасности. Косиняк-Камыш подчеркнул: «четко очертил» ожидания Польши Будана относительно решения назвать одну из воинских частей в честь УПА.

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«Когда речь идет об истории, мы должны говорить друг другу правду, потому что только так мы можем строить будущее. Память о жертвах Волыни не подлежит обсуждению. Есть пределы, которые нельзя пересекать», — заявил лидер главы Минобороны Польши.

Буданов также провел встречу с государственным секретарем Польши Марцином Босацким. Чиновник подчеркнул, что решение Зеленского вызвало «боль и возмущение в польском обществе». Он добавил, что Польша поддерживает Украину с начала войны, а взаимные отношения должны строиться на «исторической правде, уважении жертв и открытом диалоге».

Скандал между Польшей и Украиной

Президент Владимир Зеленский в конце мая издал указ, которым присвоил Отдельному центру специальных операций «Север» наименование «имени Героев УПА». Это вызвало негодование в соседней Польше. В ответ лидер поляков Кароль Навроцкий заявил о лишении украинского коллеги Ордена Белого Орла, полученного Зеленским в апреле 2023-го.

В то же время, премьер-министр Дональд Туск призвал Киев ценить стратегические отношения с Варшавой и самостоятельно искать выход из конфликтной ситуации. По его словам, поддержка Украины со стороны Польши не должна восприниматься как должное.

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Кроме того, Владислав Косиняк-Камыш призвал Украину чествовать современных военных , а не УПА. Он подчеркнул, что не понимает, что часть украинцев воспринимает УПА как символ борьбы против Советского Союза и что во время войны украинский народ «ищет символов мужества и непреклонности».

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