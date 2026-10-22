Скандал между Польшей и Украиной из-за УПА и Шухевича: что будет с военной помощью

Флаг Польши / © pixabay.com

Реклама

Министерство национальной обороны Польши опровергло сообщение о приостановлении поставок военной помощи Украине из-за решения Львовского облсовета объявить 2027 год УПА и Романа Шухевича.

Об этом заявил спикер польского Минобороны Януш Сеймей в комментарии польскому изданию Fakt.

Реклама

«Эта информация ложная», — сказал он.

Реклама

Между Польшей и Украиной разразился новый исторический скандал — что известно

20 октября Львовский областной совет объявил 2027 годом чествование Романа Шухевича и УПА, что сразу же вызвало резкую реакцию Варшавы.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш подверг критике решение Львовского облсовета относительно «года Шухевича». «Оно не способствует построению взаимного доверия между народами, а наоборот, углубляет расколы», — написал он в Х.

Впоследствии МИД Украины в своем заявлении не поддержали решение Львовского облсовета, но и призвали польскую сторону к сдержанности.

СМИ сообщали, что Польша уже остановила предоставление Украине пакета военной помощи из-за решения Львовского областного совета относительно чествования УПА и Романа Шухевича.

Реклама

Предварительное обострение исторических споров между странами началось весной, когда президент дал имя Героев УПА одному из подразделений ВСУ.

Тогда скандал получил большую огласку, и в конце концов президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого Орла.

Новости партнеров

Новости партнеров