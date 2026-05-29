Скандал между Польшей и Украиной: Навроцкий хочет лишить Зеленского ордена из-за УПА

Кароль Навроцкий и Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Польши Кароль Навроцкий выступил с жесткой критикой президента Украины Владимира Зеленского из-за присвоения подразделению ВСУ названия «Героев УПА». Это может привести к лишению украинского лидера Ордена Белого Орла.

Об этом сообщило PAP.

По мнению Навроцкого, решение Зеленского присвоить одному из украинских военных подразделений название «Героев УПА» стало выгодным поводом для российской пропаганды и дало ей дополнительные аргументы.

Реклама

«Это также доказательство того, что те, кто говорил, что Украина должна вступать в Европейский Союз без всяких ожиданий, очень ошибались. Президент Зеленский доказал, что Украина в ментальном смысле, в плане прославления бандитов и убийц из Украинской повстанческой армии, не готова быть частью европейской семьи«, — высказался президент Польши.

Кроме того, Навроцкий выступил с предложением лишить Зеленского Ордена Белого Орла.

«8 июня состоится заседание Капитулы Ордена Белого Орла, и я предложил, чтобы одним из пунктов было лишение президента Зеленского Ордена Белого Орла«, — заявил польский лидер.

Он отметил, что окончательное решение будет принимать лично, однако для этого должно состояться заседание капитулы.

Реклама

«Такое заседание капитулы состоится 8 июня», — сообщил Навроцкий, добавив, что его возмутило решение украинского президента.

В то же время он подчеркнул, что поддержка Украины в войне против России и «бандита, которым является Владимир Путин», остается стратегическим интересом Польши. Однако, по словам Навроцкого, «так не строятся отношения между народами».

Заметим, Орден Белого Орла Зеленский получил в 2023 году от тогдашнего президента Польши Анджея Дуды. Эту награду вручают людям, которые своей жизнью сделали большой гражданский или военный вклад для Польши.

Напомним, 27 мая Зеленский предоставил одному из подразделений Вооруженных сил Украины почетное название «Героев УПА». По словам главы государства, это решение приняли «с целью восстановления исторических традиций национального войска, а также с учетом образцового выполнения поставленных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины».

Реклама

Новости партнеров