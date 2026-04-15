Скандал между Трампом и Папой: президент США сделал новое резкое заявление

Трамп бросил новую порцию обвинений в адрес Папы.

Елена Капник
Дональд Трамп. / © Associated Press

Американский президент Дональд Трамп снова набросился на Папу Римского Льва XIV из-за позиции понтифика в войне с Ираном.

Об этом стало известно из сообщения американского лидера в Truth Social.

В частности, Трамп назвал «совершенно неприемлемым» наличие у Ирана ядерной бомбы. Кроме того, он заявил о десятках тысяч погибших иранских граждан во время протестов, подавлявших режим.

«Не мог бы кто-нибудь, пожалуйста, сказать Папе Льву, что Иран за последние два месяца убил по меньшей мере 42 000 невинных, абсолютно безоружных протестующих», — подчеркнул глава Белого дома.

Сообщение Трампа в Сети Truth Social.

Критика Трампа в адрес Папы

На этой неделе президент США обвинил Папу Римского в поддержке преступности. Кроме того, он подчеркнул, что не является «поклонником Папы Льва» и назвал его «ужасным во внешней политике».

В то же время Папа Римский сказал, что не хочет вступать в спор с Трампом. В то же время он подчеркнул, что не отказывается от призывов к миру, потому что «слишком многие страдают в мире сегодня».

Премьер Италии Джорджа Мэлони назвала высказывания президента США «неприемлемыми». Ответный трамп резко раскритиковал и самую итальянскую должностницу. Мол, «это она неприемлема», потому что ей, по словам американского лидера, «неважно, будет ли Иран иметь ядерное оружие».

