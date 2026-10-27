Скандал между Украиной и Южной Кореей набирает опасные обороты: Сеул пошел на резкий шаг

Южная Корея / © Associated Press

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Южная Корея отозвала из Украины восемь сотрудников своей дипломатической миссии на фоне конфликта из-за разглашения информации о передаче двух северокорейских военнопленных. В Сеуле предупредили, что дальнейшее обострение спора может поставить под угрозу дипломатические отношения с Киевом.

Об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен во вторник, 27 октября, во время парламентской проверки деятельности внешнеполитического ведомства, пишет Yonhap News.

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По словам министра, решение об отзыве дипломатов было вынужденным из-за отсутствия, по мнению Сеула, надлежащих шагов со стороны Украины по урегулированию конфликта.

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Ранее Южная Корея уже отозвала своего посла в Украине Пак Ки Чана и решила сократить персонал посольства. Среди причин называли не только дипломатический спор, но и постоянную угрозу российских ракетных и дроновых атак.

Чо Хен подтвердил, что в настоящее время из Украины отозвалось восемь дипломатических сотрудников. В то же время, ключевые работники посольства остаются на месте и продолжают обеспечивать защиту южнокорейских граждан.

Министр также не исключил, что в случае дальнейшего обострения конфликт может перерасти в серьезный кризис двусторонних отношений.

При этом он заверил, что поддерживает связь с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, чтобы как можно быстрее урегулировать ситуацию.

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«Я продолжаю поддерживать связь с министром иностранных дел Украины, чтобы как можно скорее решить этот вопрос», — заявил Чо Хен.

Почему Южная Корея отзывает дипломатов из Украины

Напомним, что дипломатический конфликт возник после выступления президента Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Тогда он публично сообщил о передаче Южной Кореи двух военных КНДР, которых украинские силы взяли в плен во время боев в Курской области в январе 2025 года.

Сеул обвинил украинскую сторону в нарушении договоренности о конфиденциальности. По утверждению южнокорейских властей, информацию должны хранить в тайне для защиты самих военнопленных и их семей, которые остаются в Северной Корее.

В то же время Офис президента Украины отрицал существование такой договоренности.

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Южная Корея требует от Киева официальных объяснений, извинений и гарантий, что подобные ситуации не повторятся. В Сеуле ранее заявляли, что извинений, полученных от украинского министра иностранных дел, недостаточно.

Кроме того, Корейское агентство международного сотрудничества решило вернуть из Киева одного из своих двух сотрудников из-за ухудшения ситуации безопасности и усиления российских атак. Это решение объяснялось соображениями безопасности, а не непосредственно дипломатическим спором.

Прекратит ли Южная Корея помощь Украине

Несмотря на обострение отношений, Чо Хен подчеркнул, что общая политика поддержки Украины остается неизменной .

По его словам, Сеул будет продолжать оказывать гуманитарную помощь, участвовать в конференциях по восстановлению Украины и международным дипломатическим усилиям по завершению войны.

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