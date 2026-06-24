Скандал между Зеленским и Навроцким: дипломат объяснил, кто и почему начал конфликт

Зеленский и Навроцкий / © Офис президента Украины

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Конфликт между Польшей и Украиной связан, прежде всего, с внутриполитической борьбой в самой Польше, а последние резкие заявления польских политиков — не что иное, как инструмент влияния на избирателей.

Такое мнение высказал в интервью для OBOZ.UA дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Андрей Веселовский.

Он пояснил, что исторические отношения между Украиной и Польшей являются сложными и длительными, поэтому они являются удобным поводом для политических манипуляций.

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«Они начались примерно во второй половине IX века и продолжались долго и тяжело — мы били Польшу, то Польша била нас», — отметил он.

По его мнению, в Польше борются две политические силы правоконсерваторов и центристов: с одной стороны силы, связанные с Каролем Навроцким, с другой — политический лагерь Дональда Туска.

«Они уже более десяти лет поочередно приходят к власти, а преимущество часто составляет буквально один процент или один голос. Каждая сторона строит свою программу не на том, как сделать страну лучше, а на том, чтобы показать ошибки оппонентов. Растет культура ненависти, культура взаимного противостояния, а не взаимопонимания», — считает он.

И вот когда тема с Германией, в частности, вопросы репараций, закончилась, они снова вспомнили Волынскую трагедию, заметил дипломат.

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Более того, по его мнению, расположение украинского подразделения вблизи границы с Польшей лишь усилило реакцию.

«Если бы эта часть воевала где-нибудь под Добропольем, возможно, это не привлекло бы такого внимания. Кароль Навроцкий и его политическая сила использовали это для того, чтобы обвинить Украину в сознательной антипольской политике и в образе Польши. Дальше мы уже знаем, как развивались события», — резюмировал он.

Скандал с Польшей и Украиной — последние новости

Скандал между Польшей и Украиной набирает обороты. Польские политики призывают государство готовиться к возможному конфликту с Украиной после завершения нынешней войны с Россией и улучшить отношения с Москвой.

Между тем, большинство украинцев выступает за конструктивное разрешение исторических споров между Украиной и Польшей и не склоняется к конфронтации. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в июне 2026 года.

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