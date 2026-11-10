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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Скандал не помешал: Южная Корея готовит большой пакет помощи Украине на 2027 год

Правительство Южной Кореи запросило включение в проект бюджета на 2027 год помощи Украине на $100 млн, а министры иностранных дел двух стран провели переговоры по нормализации отношений.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Флаги Южной Кореи и Украины

Южная Корея предусмотрела в бюджете $100 млн помощи Украине, несмотря на дипломатический конфликт

Правительство Южной Кореи запросило включение в проект государственного бюджета на 2027 год помощи Украине на $100 млн. Средства планируют направить на поддержку через трастовый фонд НАТО, гуманитарные программы и помощь пострадавшим от конфликтов.

Об этом сообщает южнокорейская газета JoongAng Ilbo со ссылкой на офис главы парламентского комитета по иностранным делам и объединение Сон Сок Джуна и дипломатические источники.

На что Южная Корея планирует потратить $100 млн.

Общая сумма пособия состоит из трех направлений. Наибольшую часть - $50 млн - планируют направить в трастовый фонд НАТО. Это втрое больше, чем вклад в этом году, который составил $16,7 млн.

Фонд был создан в 2016 году для поддержки восстановления Украины и оказания невоенной помощи. Южная Корея присоединилась к нему в 2024 году. В частности, средства направлялись на реабилитацию украинских военнослужащих и проекты восстановления медицинской инфраструктуры.

Еще $20 млн предусмотрели на гуманитарную помощь против $5 млн в этом году. Ее будут предоставлять в сфере энергетики, здравоохранения и образования. Поставки необходимого оборудования и товаров будут осуществляться через Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA), а финансовую поддержку через международные организации, в частности Программу развития ООН.

Остальные $30 млн планируют выделить в рамках программы помощи странам, пострадавшим от вооруженных конфликтов или относящихся к уязвимым государствам. Среди возможных направлений для Украины — поддержка внутренне перемещенных лиц и работа с долгосрочно пропавшими без вести вопросами.

По данным издания, эта сумма составляет около 40% всего бюджета программы поддержки конфликтных и уязвимых стран, который Южная Корея планирует на следующий год. В то же время гуманитарная помощь Украине составит примерно 11% общего бюджета Сеула на эти нужды.

Подготовка финансирования является частью выполнения обещания президента Южной Кореи Ли Чже Мена предоставить Украине комплексную помощь на $100 млн. Он объявил о ней в июле во время мероприятий, связанных с саммитом НАТО.

Помощь Украине на фоне дипломатического спора

Планы по финансированию появились, несмотря на напряженность в отношениях Киева и Сеула. Дипломатический конфликт обострился в сентябре после того, как президент Владимир Зеленский сообщил о передаче Южной Кореи двух военнопленных из КНДР, захваченных украинскими военными.

Южнокорейская сторона заявила, что обнародование этой информации нарушило договоренность о конфиденциальности, которая должна была защитить оставшихся в Северной Корее пленных и их семьи. Украинская сторона отрицала существование такого соглашения.

Как сообщало Yonhap News Agency, 8 октября Сеул отозвал своего посла из Украины, а затем сообщил о выводе части сотрудников дипломатической миссии. К концу октября Южная Корея отозвала 8 дипломатических работников. Министр иностранных дел Чо Хен объяснял это, в частности, отсутствием, по мнению Сеула, надлежащих шагов Киева по урегулированию спора.

Несмотря на это, в южнокорейском МИДе заверили, что принципиальная позиция страны по помощи Украине остается неизменной. Там подчеркнули, что Южная Корея и дальше будет поддерживать Украину как ответственный член международного сообщества.

Сибига провел переговоры с главой МИД Южной Кореи

10 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился в Париже со своим южнокорейским коллегой Чо Хеном. По итогам переговоров украинский министр отметил важность возобновления полноценного сотрудничества между государствами.

«Мы заслуживаем чрезвычайно динамичный и высокий уровень двусторонних отношений с Южной Кореей. Мы благодарны за поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета. Я убежден, что перед нами дальнейшая последовательность действий по окончательной нормализации двусторонних отношений», — заявил Сибига.

Украина и Южная Корея: как развивался дипломатический конфликт

Напряженность между Киевом и Сеулом возникла после обнародования информации о передаче двух военнопленных из КНДР. Южная Корея заявила о нарушении договоренности о неразглашении, в то время как украинская сторона отрицала существование такого соглашения. На фоне спора из-за пленных КНДР Сеул отозвал посла, а отношения между странами оказались в центре дипломатического конфликта.

В октябре ситуация обострилась: после отзыва посла Южная Корея сообщила о выводе из Украины восьми сотрудников дипломатической миссии. Министр иностранных дел Чо Хен предупредил, что дальнейшее обострение может привести к серьезному кризису в двусторонних отношениях. В то же время, он уверял, что поддерживает контакт с Андреем Сибигой для урегулирования ситуации. О резком шаге Сеула по дипломатической миссии стало известно в конце октября.

Украинская сторона со своей стороны отмечала, что не заинтересована в дальнейшей эскалации и продолжает переговоры с Сеулом. Спикер МИД Георгий Тихий призвал не преувеличивать угрозу дипломатического кризиса и объяснял, что стороны работают над урегулированием разногласий по закрытым каналам. Украина сообщала о переговорах с Сеулом по поводу нормализации отношений еще до нынешней встречи министров иностранных дел в Париже.

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