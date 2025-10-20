Скандал с декларациями: НАБУ разоблачило председателя облсовета и нардепку — о ком идет речь

НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о разоблачении председателя областного совета и народного депутата в недостоверном декларировании имущества.

По данным следствия, в своих ежегодных декларациях за 2021-2023 годы должностные лица не указали имущества на сумму более 8 миллионов гривен.

Кроме того, как сообщили в НАБУ, прокурор САП подал иск о признании необоснованными активов супругов на сумму около 5 миллионов гривен для дальнейшего взыскания этих средств в пользу государства.

Следователи установили, что в 2021-2024 годах председатель облсовета и его супруга-нардепка приобрели имущества почти на 5 миллионов гривен без подтвержденных источников дохода.

Среди вызвавших подозрение активов — взносы за апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 2021 и 2024 годов выпуска.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, речь идет о "слуге народа" Юлии Диденко и ее супруге - главе Одесского облсовета Григории Диденко (также "слуга народа").

Напомним, начальника сборного пункта Киевского городского ТЦК поймали на получении взятки. По версии следствия, чиновник требовал от военнообязанного 3 500 долларов США за снятие его с розыска.