Скандал с годом УПА во Львовской области: Туск раскрыл, как Зеленский отреагировал на решение облсовета

Туск заявил о сигнале от Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что не будет поддерживать шаги Львовского облсовета относительно объявления 2027 года годом Романа Шухевича, УПА и Олега Ольжича. Польша получила соответствующий сигнал.

Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск в рамках визита в Индию, передает Укринформ.

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«Я получил сигнал от Зеленского, что если от него будет зависеть дальнейшая процедура, то он ни одним способом этого не будет поддерживать. Он был очень недоволен тем, что произошло», – отметил он.

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Польский премьер сказал, что приложил значительные усилия для урегулирования «кризиса с орденами» и чтобы объяснить, почему такого рода решения вредят интересам Украины и требуют осмысления, учитывая драматическую общую историю двух народов.

Туск признал сложность и неоднозначность истории обеих стран, подчеркнув при этом, что украинцы «не могут искать никаких оправданий» по поводу Волынской трагедии и Шухевича.

«Я понимаю все сложности и хотел бы, чтобы поляки тоже понимали, что, конечно, все это очень неоднозначно – и в нашей истории, и в их. Но геноцида нельзя оправдывать ни одним способом. Украина будет иметь очень серьезные трудности относительно интеграции (в ЕС – ред.), если не будет уважать также нашу чувствительность (по этому вопросу – ред.). Мы заранее ничего чрезвычайного не ожидаем», – подчеркнул политик.

Польский премьер добавил, что долгие часы посвятил тому, чтобы объяснить Зеленскому польскую точку зрения по этому вопросу. У него создалось впечатление, что президент Украины ее понял.

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«Мне сложно отвечать за решение каких-либо депутатов районных или областных советов Львова. Это похоже на спланированную провокацию одного из местных националистов. Это очень немудро и не нужно», – считает Туск.

Почему Львовский облсовет критикуют из-за «Года УПА»

20 октября Львовский облсовет принял решение об объявлении в 2027 году годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича. Это не на шутку разозлило Варшаву . Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш и премьер-министр Дональд Туск публично заявили, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям.

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины назвало это решение «контрпродуктивным» . В ведомстве подчеркнули, что оно было принято на региональном уровне без консультаций с дипломатами.

Источники ТСН.ua рассказали, что пакет с оружием для Украины сейчас поставлен на паузу. Ведь решение Львовского облсовета провозгласить 2027 год УПА и Романа Шухевича разозлило польских чиновников.

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Однако позже Министерство обороны Польши опровергло информацию о приостановлении военной помощи Украине из-за скандала вокруг решения Львовского областного совета.

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