Скандал с "пленками Уиткоффа": все о "коучинге" для Кремля по Трампу и мирному плану

Стив Уиткофф, Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев / © ТСН

Издание Bloomberg накануне обнародовало стенограмму телефонного разговора между спецпосланником США Стивом Уиткоффом и помощником президента России по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым, который касался подготовки американского мирного плана. Содержание разговора раскрывает детали работы над документом для прекращения войны в Украине. Bloomberg дополнительно обнародовало стенограмму разговора Ушакова с представителем президента РФ, переговорщиком с американской администрацией Кириллом Дмитриевым. Они обсудили пути «проталкивания» в администрацию США российской версии «мирного плана».

Все о «слитых» телефонных разговорах Уиткоффа с Ушаковым и Ушакова с Дмитриевым читайте на ТСН.ua.

По данным источников Вloomberg, телефонный разговор Уиткоффа с Ушаковым состоялся 14 октября, сразу после заключения между Израилем и группировкой «Хамас» соглашения о мире в Газе.

Согласно тексту разговора, американский чиновник предлагал российскому совместную работу над планом прекращения огня в Украине и советовал, чтобы президент РФ Владимир Путин поднял этот вопрос во время разговора с президентом США Дональдом Трампом. В частности, Уиткофф предлагал, чтобы Путин позвонил Трампу перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 17 октября и поздравил главу Белого дома с соглашением в Газе.

Разговор Уиткоффа с Ушаковым предшествовал будущему мирному плану из 28 пунктов, который США предложили Украине как основу для переговоров об окончании войны.

После этого Путин и Трамп провели двухчасовой разговор, который оба назвали продуктивным. Российский диктатор действительно поздравил американского лидера с достижением соглашения о перемирии в Газе и нахваливал его усилия как «президента мира» — так же как советовал Ушакову Уиткофф.

Стенограмма разговора Уиткоффа с Ушаковым

Полный перевод стенограммы телефонного разговора Уиткоффа с Ушаковым:

Уиткофф: Привет, Юрий.

Ушаков: Да, Стив, привет, как дела?

Уиткофф: Все хорошо, Юрий. Как твои?

Ушаков: Все в порядке. Поздравляю, мой друг (речь идет о подписании соглашения о прекращении огня в Газе и визите Трампа в Израиль и Египет 13 октября — ред.)

Уиткофф: Спасибо.

Ушаков: Вы проделали отличную работу. Просто отличную работу. Спасибо. Спасибо, спасибо.

Уиткофф: Спасибо, Юрий, и спасибо за твою поддержку. Я знаю, что ваша страна поддержала это (соглашение по Газе — ред.), и я тебе благодарен.

Ушаков: Да, да, да. Да. Ты знаешь, что именно поэтому мы и приостанавливаем организацию первого российско-арабского саммита (запланированного на 15 октября 2025 года в Москве, который был перенесен на первую половину 2026 года — ред.)

Уиткофф: Да.

Ушаков: Да, потому что мы считаем, что в том регионе вы делаете настоящую работу.

Уиткофф: Но слушай. Я тебе кое-что скажу. Я думаю… я думаю, что если нам удастся решить все это дело с Россией — Украиной, все будут прыгать от радости.

Ушаков: Да, да, да, да. Да, тебе нужно решить только одну проблему [смеется].

Уиткофф: Что?

Ушаков: Российско-украинскую войну.

Уиткофф: Я знаю! Так как нам это решить?

Ушаков: Мой друг, я просто хочу твоего совета. Как думаешь, будет ли полезным, если наши боссы (Трамп и Путин — ред.) проведут телефонный разговор?

Уиткофф: Да, думаю, да.

Ушаков: Значит, думаешь — да. А когда, по твоему мнению, это было бы возможно?

Уиткофф: Я думаю, как только вы предложите, мой будет готов это сделать.

Ушаков: Хорошо, хорошо.

Уиткофф: Юрий, Юрий, я бы вот что сделал. Моя рекомендация.

Ушаков: Да, конечно, пожалуйста.

Уиткофф: Я бы сделал этот звонок и просто еще раз подчеркнул бы, что вы поздравляете президента (Трампа) с этим достижением (соглашением по Газе), что вы его поддержали, вы поддержали его. Что вы уважаете его (Трампа) как человека мира, и что вы просто… что вы очень рады видеть, что это произошло. Вот что я бы сказал. Я думаю, учитывая это, звонок был бы действительно хорошим.

Потому что… давай я скажу то, что сказал президенту (Трампу). Я сказал президенту, что вы — что Российская Федерация всегда хотела мирного соглашения. Это мое убеждение. Я сказал президенту, что верю в это. И я считаю, что — вопрос заключается в том, что у нас есть две страны, которым трудно достичь компромисса, и если нам это удастся, у нас будет мирное соглашение. Я даже думаю, что, возможно, мы изложим, условно, 20-пунктное мирное предложение, как мы сделали это по Газе. Мы составили «план Трампа» из 20 пунктов, который состоял из 20 пунктов для мира, и я думаю, что, возможно, мы сделаем то же самое с вами. На мой взгляд…

Ушаков: Хорошо, хорошо, мой друг. Я думаю, что именно этот вопрос наши лидеры и могли бы обсудить. Слушай, Стив, я согласен с тобой, что он (Путин) поздравит (Трампа), он скажет, что господин Трамп настоящий миролюбец, и так далее. Это он скажет.

Уиткофф: Но вот что, по моему мнению, было бы замечательно.

Ушаков: Да, да.

Уиткофф: А что, если бы, если бы… послушай меня.

Ушаков: Я обсужу это со своим боссом, а потом вернусь к тебе. Хорошо?

Уиткофф: Да, потому что послушай, что я говорю. Я просто хочу, чтобы ты сказал… возможно, просто сказал президенту Путину — потому что ты знаешь, что у меня глубочайшее уважение к президенту Путину.

Ушаков: Да-да.

Уиткофф: Возможно, он скажет президенту Трампу: знаете, Стив и Юрий обсуждали очень похожий 20-пунктный мирный план — и это могло бы быть то, что, по нашему мнению, может немного сдвинуть дело с места. Мы открыты для таких вещей — изучить, что нужно для заключения мирного соглашения. Между нами говоря, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения: Донбасс и, возможно, какой-то обмен территориями. Но я говорю — вместо того, чтобы говорить так, лучше давайте говорить более обнадеживающе, поскольку я думаю, что нам удастся достичь соглашения. И я думаю, Юрий, президент (Трамп) предоставит мне немало пространства и свободы действий, чтобы достичь соглашения.

Ушаков: Понимаю.

Уиткофф: Поэтому если мы сможем создать такую возможность, чтобы после я поговорил с Юрием, и у нас был бы разговор, я думаю, это могло бы привести к чему-то значительному.

Ушаков: Ок, это звучит хорошо. Звучит хорошо.

Уиткофф: И еще кое-что: в пятницу (17 октября, на третий день после разговора Уиткоффа с Ушаковым — ред.) Зеленский приедет в Белый дом.

Ушаков: Знаю об этом (посмеевается).

Уиткофф: Я пойду на эту встречу, потому что они (вероятно, Белый дом) хотят, чтобы я там был. Но я думаю, что если это возможно, стоит провести телефонный разговор с твоим боссом до этой встречи в пятницу (Трампа с Зеленским в Белом доме).

Ушаков: То есть до — до, да?

Уиткофф: Именно так.

Ушаков: Хорошо-хорошо. Я понял твои советы. Так что я обсужу это со своим боссом, а потом вернусь к тебе, хорошо?

Уиткофф: Хорошо, Юрий, скоро услышимся.

Ушаков: Отлично, отлично. Спасибо большое. Спасибо тебе.

Уиткофф: Пока-пока.

Ушаков: Пока.

Разговор Ушакова с Дмитриевым

Агентство Bloomberg дополнительно опубликовало стенограмму разговора Ушакова с Дмитриевым 29 октября. Чиновники обсудили российскую стратегию продвижения «мирного плана» Москвы. Ушаков настаивал на том, чтобы в своих предложениях для администрации Трампа относительно путей завершения войны в Украине россияне требовали «максимума».

В свою очередь Дмитриев озвучил идею предложить американцам план «неформально», а дальше «они пусть делают как свое [предложение]». Фактически это подтверждает предыдущие предположения западных СМИ, что в основе 28-пунктного мирного плана США лежали сформулированные Россией требования.

В то же время Ушаков пожаловался Дмитриеву, что США могут «переиначить план».

Ниже представлена стенограмма телефонного разговора между Ушаковым и Дмитриевым.

Ушаков: Але.

Дмитриев: Юрий Викторович.

Ушаков: Да, Кирилл Александрович. Ну, я там все отправил. Завтра будем говорить там.

Дмитриев: Ну замечательно, замечательно. Да, да, да, да. Я полетел в Саудовскую Аравию, но мне кажется, это очень важно, да, потому что это очень хороший шаг вперед.

Ушаков: Ну, нам нужно сделать по максимуму, ты думаешь? Как считаешь? А так, что передавать?

Дмитриев: Нет, смотрите. Мне кажется, этот документ — мы просто оформим его как нашу позицию, и я неформально передам, что все это неофициально. А они пусть делают под своим именем. Хотя я думаю, что они нашу версию полностью не примут, но по крайней мере максимально к ней приблизятся.

Ушаков: Ну вот в том и дело, что они могут не взять, но скажут, что это с нами согласовано. Вот этого я и боюсь.

Дмитриев: Нет, нет, нет. Это точно — я прямо вместе с вами, как вы скажете слово в слово, — так и передам.

Ушаков: Они могут потом перекрутить — и все. Есть такая опасность. Есть. Ну хорошо, ничего. Посмотрим.

Дмитриев: Да, мне кажется, просто так… И потом вы тоже можете со Стивом поговорить по этому документу. То есть мы все сделаем аккуратно.

Ушаков: (неразборчиво).

Дмитриев: Большое вам спасибо, Юрий Викторович. Большое вам спасибо. Спасибо. До свидания.

Реакция Трампа на разговор Уиткоффа с Ушаковым

Комментируя стенограмму разговора Уиткоффа с Ушаковым от Bloomberg, Трамп сказал, что в таких действиях его представителя нет ничего необычного.

«Потому что ему (Уиткоффу -ред.) нужно „продать“ это Украине. Ему нужно „продать“ Украину России. Так работает посредник по сделкам. Нужно сказать: «Смотрите, они хотят вот этого». Это стандартная форма переговоров. Нужно убедить их в этом», — пояснил президент США.

Трамп признался, что не слышал саму аудиозапись, но не видит в ней ничего такого, что выходит за рамки переговорной практики.

«Я этого не слышал, но слышал, что это обычные переговоры. И я могу представить, что он (Уиткофф — ред.) говорит то же самое Украине, потому что обе стороны должны чем-то жертвовать и что-то получать», — высказался американский лидер.

Дональд Трамп / © Associated Press

Комментарии Ушакова и Дмитриева

Ушаков так прокомментировал стенограмму своих телефонных разговоров с Уиткоффом и Дмитриевым:

"Я с Уиткоффом часто разговариваю, но содержание не комментирую. А Дмитриев… могу с любым человеком говорить по телефону. Почему это кого-то интересует?»

Помощник Путина считает, что публикацией этих разговоров кто-то пытается помешать «улучшению отношений» между Россией и США. По его словам, эти отношения «сейчас выстраиваются тяжело, в том числе вот такого рода контактами».

«Я с Уиткоффом довольно часто разговариваю, но по сути разговоров, то они носят закрытый характер, не буду комментировать их. Да никто не должен комментировать… Кто-то сливает, кто-то прослушивает. Но не мы», — сказал Ушаков.

В свою очередь Дмитриев назвал фейком публикацию Bloomberg о том, что Уиткофф консультировал россиян, как лучше представить президенту Трампу мирный план по Украине. Представитель российского диктатора заявил, что «подстрекатели войны» пытаются сорвать мирный процесс, публикуя подобные материалы.

«Чем ближе мы к миру, тем более отчаянными становятся подстрекатели войны», — высказался Дмитриев.

Скандал в западных СМИ из-за «пленок Уиткоффа»

Издание The Telegraph написало, что утечка телефонного разговора между Уиткоффом и Ушаковым разоблачила неуклюжие попытки американца «тренировать» Кремль, как вести себя с Трампом. Несмотря на предыдущий успех спецпредставителя президента США в Газе, его недостаточная дипломатическая подготовка стала очевидной.

В публикации отмечается, что Уиткофф не только советовал Ушакову «усилить комплименты» Трампу, но и намекал, что Россия «всегда хотела мирного соглашения». Американский чиновник предлагал, чтобы Путин поговорил с Трампом перед встречей с Зеленским, что могло повлиять на решение о помощи Украине (поставки ракет Tomahawk).

По мнению журналистов, это ставит под сомнение объективность Уиткоффа и демонстрирует его «опасную близость к Москве», не осознавая масштаба угрозы. Утечка также указывает на готовность России использовать ситуацию для манипуляций. The Telegraph отмечает, что нестандартный стиль Уиткоффа исчерпывает свой потенциал.

В свою очередь Sky News пишет, что «мирный план Трампа» имел явные российские следы, и это объясняется скандальными контактами Уиткоффа с Ушаковым. Спецпредставитель Трампа не только передавал информацию помощнику Путина, но и советовал, как взаимодействовать с президентом США. Совместно с представителями РФ Уиткофф подготовил спорную мирную инициативу, после чего Вашингтон начал давить на Киев относительно ее принятия.

Автор статьи считает, что посланник Трампа выглядит «полезным идиотом», а его действия усиливают угрозу Москвы для Украины и Западной Европы. Несмотря на масштабный скандал, Трамп снова отправляет Уиткоффа в Москву для переговоров. Киев воспринимает дальнейшее участие Уиткоффа как тревожный сигнал относительно приоритетов Трампа. Автор считает, что в другие времена Уиткоффа бы уволили за скомпрометированность.